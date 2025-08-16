РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський
У суботу, 16 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та заявив, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню
Про це він написав у telegram-каналі.
"Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть", - наголосив президент.
Володимир Зеленський зазначив, що досягнення миру неможливе без припинення вбивств, і саме на це спрямована спільна робота з союзниками. Він підкреслив, що координація з партнерами триває протягом усього дня, а також заплановані нові розмови вже на завтра. Президент також привітав заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав.
"Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють", - додав Зеленський.
- Вранці 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським за участі європейських лідерів. Під час розмови український президент погодився на візит до Вашингтона 18 серпня.
- Цього ж дня видання Axios повідомило, що американський президент запропонував провести тристоронню зустріч із лідерами України та РФ, яку планують організувати 22 серпня.
