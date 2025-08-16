РФ досі не визначила, коли припинить вбивства, - Зеленський

Про це він написав у telegram-каналі.

"Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть", - наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що досягнення миру неможливе без припинення вбивств, і саме на це спрямована спільна робота з союзниками. Він підкреслив, що координація з партнерами триває протягом усього дня, а також заплановані нові розмови вже на завтра. Президент також привітав заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав.

"Готуємось до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють", - додав Зеленський.