РФ формує "особливий бурятський батальйон" з громадянами КНДР, - Суспільне
На базі 11-ї ОДШБр російської окупаційної армії формується так званий особливий бурятський батальйон, який укомплектований громадянами Північної Кореї
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на власні джерела у розвідці.
Зазначається, що орієнтовна кількість особового складу - до 3 тис. військових. Наразі відбувається процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами.
У розвідці припустили, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ у РФ.
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