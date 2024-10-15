РФ формує "особливий бурятський батальйон" з громадянами КНДР, - Суспільне

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на власні джерела у розвідці.

Зазначається, що орієнтовна кількість особового складу - до 3 тис. військових. Наразі відбувається процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

У розвідці припустили, що батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ у РФ.