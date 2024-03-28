РФ формує резерви для підтримки поточних операцій, а не для нового наступу, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові почали набір особового складу для підрозділів нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО).

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що 44-й армійський корпус ЛВО розпочав набір у Лузі Ленінградської області.

Відомство нагадало, що раніше Кремль залучав новостворені підрозділи для проведення операцій в Україні. Там додали, що потреба Росії продовжувати операції в Україні перешкоджає її ширшим зусиллям з формування регулярних Збройних сил. Це відповідає давній оцінці Інституту вивчення війни щодо поточних російських військових реформ.

"За даними ISW, Росія формує резерви, здатні підтримувати поточні операції в Україні. Однак такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році", - йдеться у звіті.