РФ не має ресурсу для атаки на Одесу, - військовий експерт Селезньов

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Новий наступ на Одесу буде напряму залежати від ресурсних можливостей РФ. Зараз Росія має таких ресурсів в дуже обмежених кількостях. Тому, щоб там не марив диктатор Путін, в нього немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя. Хоча час від часу ми чуємо інформацію про те, що ворог вивів в море всі свої десантні кораблі. Це не так. Росія на сьогодні не накопичила й не має сил та засобів для атаки на Одещину", - пояснив Селезньов.

Експерт наголосив, що росіяни не мають переваги по всіх військових компонентах для повторного наступу на Одесу

"Сьогодні ворог атакує по всій лінії фронту. Така інформація щодня зʼявляється у звітах Генштабу. Не дивлячись на втрати, окупанти все ж намагаються наступати. Втім для того, щоб цей рух був результативним - має бути тотальна перевага росіян по всіх військових компонентах. Цієї переваги вони сьогодні не мають", - додав він.