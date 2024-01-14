РФ не має ресурсу для атаки на Одесу, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Росія не має достатньої ресурсної бази для повторного наступу на Одесу й узбережжя
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Новий наступ на Одесу буде напряму залежати від ресурсних можливостей РФ. Зараз Росія має таких ресурсів в дуже обмежених кількостях. Тому, щоб там не марив диктатор Путін, в нього немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу й узбережжя. Хоча час від часу ми чуємо інформацію про те, що ворог вивів в море всі свої десантні кораблі. Це не так. Росія на сьогодні не накопичила й не має сил та засобів для атаки на Одещину", - пояснив Селезньов.
Експерт наголосив, що росіяни не мають переваги по всіх військових компонентах для повторного наступу на Одесу
"Сьогодні ворог атакує по всій лінії фронту. Така інформація щодня зʼявляється у звітах Генштабу. Не дивлячись на втрати, окупанти все ж намагаються наступати. Втім для того, щоб цей рух був результативним - має бути тотальна перевага росіян по всіх військових компонентах. Цієї переваги вони сьогодні не мають", - додав він.
- 14 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала узгодили дії та обговорили оперативну обстановку з військовими оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса" в зоні їх бойової відповідальності
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