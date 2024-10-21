РФ скинула вибухівку на авто в Херсонській області, постраждали двоє чоловіків
У понеділок, 21 жовтня, російський ворог скинув з безпілотника вибухівку по цивільній автівці у Нововоронцовці Херсонської області. Через атаку постраждали двоє чоловіків
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Так, унаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 61-річний чоловік. У нього зафіксували мінно-вибухову травму, поранення голови та руки.
Також постраждав 51-річний чоловік. Він у важкому стані - діагностовано мінно-вибухову травму, поранення грудної клітини, голови та очей, забій головного мозку.
Зазначається, що наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.
- Уранці 21 жовтня російський ворог завдав удару по житловому кварталу в Запоріжжі. Унаслідок цього постраждали шість людей.
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