РФ скинула вибухівку на авто в Херсонській області, постраждали двоє чоловіків

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Так, унаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 61-річний чоловік. У нього зафіксували мінно-вибухову травму, поранення голови та руки.

Також постраждав 51-річний чоловік. Він у важкому стані - діагностовано мінно-вибухову травму, поранення грудної клітини, голови та очей, забій головного мозку.

Зазначається, що наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.