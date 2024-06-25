РФ ударила щонайменше чотирма КАБами по селу на Харківщині: є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:50 окупанти вдарили щонайменше чотирма КАБами по с. Бобрівка Вільхівської громади Харківського району", - написав він і зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено дачні будинки.

За даними чиновника, через ворожий обстріл постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Їм надали медичну допомогу на місці.

"Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років, госпіталізовані для подальшого лікування", - написав Синєгубов.