РФ ударила щонайменше чотирма КАБами по селу на Харківщині: є поранені
Російська окупаційна армія вдень 25 червня атакувала керованими авіабомбами село Бобрівка Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 16:50 окупанти вдарили щонайменше чотирма КАБами по с. Бобрівка Вільхівської громади Харківського району", - написав він і зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено дачні будинки.
За даними чиновника, через ворожий обстріл постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Їм надали медичну допомогу на місці.
"Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років, госпіталізовані для подальшого лікування", - написав Синєгубов.
- Уранці 25 червня РФ ударила КАБом по житловому сектору одного з найбільших районів Харкова. Минулося без жертв.
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