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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ випустила 7 авіабомб по майстерні агрофірми на Сумщині: 3 загиблих, 4 травмованих

РФ випустила 7 авіабомб по майстерні агрофірми на Сумщині: 3 загиблих, 4 травмованих

9 лютого, 2024 п'ятниця
18:56
Війна з Росією наслідки удару РФ по майстерні агрофірми у Сумській області

Російські окупанти у п'ятницю, 9 лютого, випустили по майстерні агрофірми у Сумській області 7 авіабомб: внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, ще четверо зазнали травм

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Зазначається, що росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумському району по обіді. Під удар потрапила майстерня агрофірми в одному із сіл. 

"Загиблі та поранені - цивільні працівники підприємства. Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Співчуття родинам загиблих", - написав він. 

наслідки удару РФ по майстерні агрофірми у Сумській області

Фото: t.me/Klymenko

  • 5 лютого російська армія обстріляла з РСЗВ місто Ворожбу Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік, його мати та ще одна людина дістали поранення.
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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