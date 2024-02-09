РФ випустила 7 авіабомб по майстерні агрофірми на Сумщині: 3 загиблих, 4 травмованих

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Зазначається, що росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумському району по обіді. Під удар потрапила майстерня агрофірми в одному із сіл.

"Загиблі та поранені - цивільні працівники підприємства. Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Співчуття родинам загиблих", - написав він.

Фото: t.me/Klymenko