Росіяни обстріляли з РСЗВ Ворожбу на Сумщині: загинув чоловік, ще двоє людей поранені
5 лютого російська армія обстріляла з РСЗВ місто Ворожбу Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік, його мати та ще одна людина дістали поранення
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Сьогодні, 5 лютого о 17 годині росіяни обстріляли з РСЗВ місто Ворожбу. Зафіксовано 8 вибухів. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його матір - травмовано. Також травми отримала ще одна людина", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією пошкоджено 5 житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок.
На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.
Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA
- Удень понеділка, 5 лютого, російські окупанти завдали артилерійського удару по Херсону, унаслідок чого загинули четверо людей, ще одну людину поранено.
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