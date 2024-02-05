Росіяни обстріляли з РСЗВ Ворожбу на Сумщині: загинув чоловік, ще двоє людей поранені

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 5 лютого о 17 годині росіяни обстріляли з РСЗВ місто Ворожбу. Зафіксовано 8 вибухів. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, його матір - травмовано. Також травми отримала ще одна людина", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією пошкоджено 5 житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога.

Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA