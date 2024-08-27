РФ заочно засудила українського дипломата Врублевського до 6 років

Про це інформує московський суд.

Вказано, що Врублевському заочно призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років, з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Його судили в рамках кримінальної справи, порушеної після його різкого висловлювання на адресу росіян, за обвинувачуванням у "збудженні ненависті чи ворожнечі".

Врублевський обіймав посаду посла України в Казахстані з грудня 2020 року до жовтня 2022 року. До цього він був радником-посланником посольства України в Білорусі.

У серпні 2022 року в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову Врублевський сказав, що українці намагаються зараз знищити якомога більше росіян, щоб їх не довелося вбивати їхнім дітям.