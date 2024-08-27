РФ заочно засудила українського дипломата Врублевського до 6 років
У Росії заочно засудили колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського за обвинувачуванням у "збудженні ненависті чи ворожнечі": він закликав вбивати якомога більше окупантів
Про це інформує московський суд.
Вказано, що Врублевському заочно призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років, з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Його судили в рамках кримінальної справи, порушеної після його різкого висловлювання на адресу росіян, за обвинувачуванням у "збудженні ненависті чи ворожнечі".
Врублевський обіймав посаду посла України в Казахстані з грудня 2020 року до жовтня 2022 року. До цього він був радником-посланником посольства України в Білорусі.
У серпні 2022 року в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову Врублевський сказав, що українці намагаються зараз знищити якомога більше росіян, щоб їх не довелося вбивати їхнім дітям.
- У МЗС РФ висловили обурення особливо щодо того, що Врублевський після своїх висловлювань продовжує відвідувати дипломатичні прийоми, як очільник дипмісії. Тоді ж посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського.
- Згодом Росія оголосила Врублевського у розшук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.75Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе