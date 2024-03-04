У Росії оголосили в розшук експосла України в Казахстані, який закликав вбивати якомога більше окупантів
У понеділок, 4 березня, у Росії заочно арештували колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського за обвинувачуванням у "збудженні ненависті чи ворожнечі"
Про це повідомляє "Радио Азаттык" з посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що Басманний районний суд Москви санкціонував заочний арешт Врублевського на два місяці в рамках кримінальної справи, порушеної після його різкого висловлювання на адресу росіян.
Так, українського дипломата оголосили у федеральний та міжнародний розшук.
Також повідомляється, що на початку лютого Росфінмоніторинг вніс Врублевського до переліку "терористів та екстремістів".
Врублевський обіймав посаду посла України в Казахстані з грудня 2020 року до жовтня 2022 року. До цього він був радником-посланником посольства України в Білорусі.
- У серпні 2022 року в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову Врублевський сказав, що українці намагаються зараз знищити якомога більше росіян, щоб їх не довелося вбивати їхнім дітям. Пізніше у МЗС РФ висловили обурення особливо щодо того, що Врублевський після своїх висловлювань продовжує відвідувати дипломатичні прийоми, як очільник дипмісії. Тоді ж посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського
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