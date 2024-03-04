У Росії оголосили в розшук експосла України в Казахстані, який закликав вбивати якомога більше окупантів

Про це повідомляє "Радио Азаттык" з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що Басманний районний суд Москви санкціонував заочний арешт Врублевського на два місяці в рамках кримінальної справи, порушеної після його різкого висловлювання на адресу росіян.

Так, українського дипломата оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Також повідомляється, що на початку лютого Росфінмоніторинг вніс Врублевського до переліку "терористів та екстремістів".

Врублевський обіймав посаду посла України в Казахстані з грудня 2020 року до жовтня 2022 року. До цього він був радником-посланником посольства України в Білорусі.