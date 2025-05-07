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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ атакувала Україну балістикою та БПЛА: у Києві двоє загиблих, серед постраждалих - діти, у Запоріжжі 4 поранених
Оновлено

РФ атакувала Україну балістикою та БПЛА: у Києві двоє загиблих, серед постраждалих - діти, у Запоріжжі 4 поранених

Дар'я Куркіна
7 травня, 2025 середа
16:17
Війна з Росією наслідки атаки по Києву 07.05.25

Росіяни ввечері 6 травня запустили дрони та балістичні ракети по Україні. У Запоріжжі ворог атакував обʼєкт інфраструктури, щонайменше четверо людей постраждали. У декількох районах Києва уламки впали на житлові будинки, а також горять склади: є загиблі та постраждалі, серед них - діти

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили.

Наслідки атаки на Київ: оновлені дані

Київська міська військова адміністрація оприлюднила уточнену інформацію за наслідками російських атак на Київ станом на 15:30 7 травня.

На цей час було відомо про 8 людей, постраждалих унаслідок атак, 4 з них - діти. Чотирьох  постраждалих госпіталізували, зокрема трьох дітей. Решта отримали допомогу на місці.

Дві людини загинули. Це жінка 1960 року народження й чоловік 1997 року народження, мати й син.

На місцях атак розгорнули оперативні штаби, які працюватимуть до повної ліквідації наслідків і надання соціальних послуг тим, хто постраждав унаслідок атак.

Для надання тимчасового житла постраждалим киянам  сформували резерв ліжкомісць фонду установ районів. Працюють штаби, де приймають заяви для отримання фінансово-матеріальної допомоги. Адреси: 

  • вул. Табірна, 40
  • Кільцева дорога, 1-Б
  • вулиця Олександра Оксанченка, 2

У Святошинському районі зафіксували падіння уламків БПЛА на територію СШ № 200 імені Василя Стуса та на ще одній локації на відкритій території. На місці працюють фахівці. Попередньо, обійшлося без наслідків і постраждалих.

Атака на Київ

Балістичний удар:

О 01:01 після оголошення загрози балістики ПС зафіксували ціль на Київ.

О 01:06 мер столиці Віталій Кличко поінформував про вибухи в Києві. 

"Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!" - наголосив він.

Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Виклик медиків у Соломʼянський район. Там падіння уламків ракети. Бригада прямує на місце", - додав Кличко.

За словами Ткаченка, виникла пожежа в нежитловій будівлі, інформація про постраждалих встановлюється. Кличко уточнив, що у Соломʼянському районі пожежа у складських приміщеннях на площі близько 300 кв. м. Екстрені служби працюють на місці.

Наліт дронів:

О 04:16 КОВА зафіксувала рух ворожих БПЛА у регіоні, поінформувала про роботу сил ППО.

ПС поінформували, що о 04:27 декілька "шахедів" літають над столицею. 

Ткаченко заявив, що у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БПЛА на житловий будинок: 5 постраждалих. Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. На місце прямують служби. 

Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському — на 10-поверховий житловий будинок.

 У Святошинському — горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах. У Соломʼянському районі пожежа на відкритій території.

У Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.

За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, унаслідок ворожої атаки БПЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового  житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію. Пошкоджено понад 10 автомобілів. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі служби працюють на місці події.

Кличко заявив станом на 05:55, що 6 мешканців столиці постраждали внаслідок атаки ворога на Київ. З них четверо дітей. Трьох постраждалих  медики госпіталізували, трьом - надали допомогу на місці.

За 20 хвилин мер Києва оновив дані про постраждалих - їхня кількість збільшилася до 7. Трьох постраждалих мешканців госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці.

Як повідомляє ДСНС, у Шевченківському районі через падіння уламків БПЛА на 5-поверховий житловий будинок сталося загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння було виявлено тіла 2 людей. 

О 06:43 у Києві були чутні звуки вибухів, передає Еспресо. У КМВА попередили про активну роботу ППО.

наслідки атаки по Києву 07.05.25

Як написав Кличко, станом на 7 ранку кількість постраждалих збільшилася до 8. 

"Госпіталізували  ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці", - написав він.

Загалом, як пише КМВА, підтверджено загибель двох та поранення 6 людей, у тому числі 4-х дітей. Наразі перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих. Також у звʼязку з ліквідацією наслідків ворожої атаки можливі зміни в організації руху транспорту. 

Також через атаку постраждав Голосіївський район. Там унаслідок падіння уламків збитого ворожого БПЛА постраждав дах офісного бізнес-центру. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих встановлюється.

Уранці Тимур Ткаченко повідомив, що у Шевченківському районі загинули мати й син - 1960 та 1997 року народження. Загибла жінка не дожила 2 дні до свого дня народження. Інший дрон ударив по будинку у Святошинському районі. Там підтверджено 6 постраждалих, з них четверо - дітки. В одній з квартир поранення отримали брат з сестрою та їхній батько.

Загалом після дронової атаки 2 загиблих, 6 постраждалих. Серед постраждалих четверо - дітей, з них троє - госпіталізовані. Двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці.

Удар по Запоріжжю

6 травня о 21:29 очільник ОВА Іван Федоров заявив про роботу ППО, о 22:07 у Запоріжжі пролунали вибухи.

Через атаку ворога у місті понівечені будівлі.

"Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - написав Федоров, додавши, що в одному районі Запоріжжя спалахнула пожежа.

"Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - заявив очільник ОВА о 22:34.

Станом на 22:52 окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 13 ударів: пошкодження є в різних районах, сталося кілька займань.

Попередньо, під завалами перебувають двоє людей. Також зруйновано приватний будинок.

О 23:24 Федоров повідомив, що троє людей поранені, внаслідок удару. Під завалами зруйнованого будинку ще одна людина. Триває пошуково-рятувальна операція.

Пізніше надзвичайники дістали з-під завалів ще одного чоловіка, йому надається невідкладна допомога медиків. Кількість постраждалих зросла до 4.

У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки був зруйнований приватний житловий будинок, ще 11 - пошкоджені. Пошкоджені також 10 автомобілів та об’єкти інфраструктури. Станом на 06:00, як пишуть рятувальники, кількість постраждалих уточнюється.

На Полтавщині пошкоджені приватні будинки

Про це повідомили в Полтавській ОВА. 

Сьогодні зранку на Полтавщині працювали сили та засоби ППО у Глобинській громаді.

Унаслідок падіння уламків безпілотників виникла пожежа в одному з житлових будинків, її ліквідовано. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків і 12 господарчих споруд.

На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Наслідки падіння уламків БПЛА 7 травня 2025 р., Фото: телеграм-канал Полтавської ОВА

 

Рух дронів

О 21:11 військові зафіксували рух безпілотників у напрямку Дніпровщини - на межі Запорізької та Донецької областей.

О 21:50 Запоріжжя попереджали про рух БПЛА, а через декілька хвилин - про групи "шахедів", які наближалися до міста із різних напрямків.

О 22:02 російські дрони зафіксували курсом на Чернігів, а о 22:31 повідомлялось про пуски КАБів та швидкісної цілі на Сумщину. Курс на Конотоп.

О 00:06 декілька груп ударних БПЛА через Луганщину рушили у напрямку  Харківщини: повз Куп'янськ, Борову, Шевченкове у напрямку Андріївки/Чугуєва/Харкова.

О 01:14 на Донеччині:  БПЛА рушили у напрямку Краматорська та Словʼянська.

Дрони з акваторії Чорного моря взяли курс на Одесу/Чорноморськ.

Згодом нові групи "шахедів" зафіксували у напрямку Краматорська та Словʼянська. На Харківщині: повз Балаклію, Берестинський, Лозівський райони.

Дніпровщина: через Харківщину "шахеди" курсом на Павлоградський район.

На Чернігівщині БПЛА на півночі області. Курс на Київщину.

Станом на 02:03 на Чернігівщині декілька груп БПЛА пролітають повз Славутич.

О 02:04 група БПЛА зафіксована на Миколаївщині – курс через Очаків.

О 02:09 більшість БПЛА із Харківщини рушили у напрямку Донеччини.

О 02:11 одна з груп БПЛА взяла курс на Суми.

О 02:34 БПЛА у передмісті Миколаєва.

О 02:43 зафіксовано рух груп БПЛА від Славутича у напрямку Прип’яті.

О 02:54 БПЛА рухаються через північ Київщини у бік Житомирщини.

О 02:58 декілька груп БПЛА через Конотоп прямують у напрямку Чернігівщини.

О 03:10 нові групи БПЛА зафіксовано курсом на Харків.

О 03:12 на Житомирщині: БПЛА через Коростень рухаються західним напрямком.

О 03:34 зафіксовано продовження руху у напрямку Житомира.

О 03:36 декілька груп БПЛА прямують повз Чугуїв.

З Чернігівщини групи БПЛА попрямували курсом на Бровари, а звідти у напрямку Києва.

Близько 6 ранку нові БПЛА перелітали границю Чернігівської області у напряму Київщини. Вони тримали курс на Броварський район і Бориспіль.

Від ранку росіяни ще кілька разів запускали нові  безпілотники по Україні. Станом на  12:30 середи, 7 травня, ворожі БПЛА фіксували на Черкащині (район Черкас, Умані, Шполи) та на Київщині (повз Борову прямували у східному напрямку).

Відбій загроз по областях оголосили о 13:34.

Теги:
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Україна
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Запоріжжя
військові
російська армія
безпілотник
новини Києва
ракетний удар
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