РФ застосувала розумну тактику повітряних атак, запущені 20 березня ракети були "розвідниками", - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"РФ виробляє близько 100 ракет на місяць. 44 дні росіяни не стріляли й могли зробити орієнтовно 120-130 ракет різних типів. На кінець минулого року у ворога залишалось десь 800 ракет. Росіяни намагалися використовувати ракети саме в тієї кількості, яку вони виготовили тому, що ці 800 ракет - це 15% від того, що було в них на початок повномасштабного вторгнення, і це недоторканий запас. Ворог запускає трохи більше 3-х десятків ракет при тому, що може запустити півтори сотні", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, наразі у росіян немає літака А-50, і вони намагаються використовувати для аеророзвідки БПЛА.

"Коли ворожі крилаті ракети залітають у зону ураження радіолокаційної станції, станція вмикається й починає супроводжувати ціль. Наші радіолокаційні станції побудовані по певній тактичній схемі, вони є мобільними. Крилаті ракети РФ політали над Україною й повмикали всі наші станції, побачивши, де наші станції розташовані. Ворог розуміє, що ми станції можемо перемістити, тобто атак по радіолокаційних станціях не було. Але вони зрозуміли, яка тактика, яка наша система побудови. Наскільки глибоко перекривається зона ураження станціями. Тобто все, що є в тактиці української ППО", - пояснив Гетьман.

Ветеран російсько-української війни також додав, що росіяни подивилися, яку тактику використовує українська ППО.

"Потім врахували наші потужності й систему побудови захисту. Їм було не шкода тих крилатих ракет, які вони запускали позавчора. Це були "розвідники", щоб вирахувати наші станції. Бачимо скільки російських ракет цієї ночі досягли мети. Тобто ми збили не так багато ракет, як зазвичай не тому, що в нас закінчилися ракети, а тому, що росіяни застосували доволі розумну тактику повітряних атак. Вважаю, що наступні атаки будуть нескоро. Принаймні завтра їх точно не має бути", - припустив Гетьман.