Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ застосувала розумну тактику повітряних атак, запущені 20 березня ракети були "розвідниками", - майор запасу НГУ Гетьман
Ексклюзив

РФ застосувала розумну тактику повітряних атак, запущені 20 березня ракети були "розвідниками", - майор запасу НГУ Гетьман

22 березня, 2024 п'ятниця
13:17
Війна з Росією Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що росіяни зрозуміли тактику роботи української ППО

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"РФ виробляє близько 100 ракет на місяць. 44 дні росіяни не стріляли й могли зробити орієнтовно 120-130 ракет різних типів. На кінець минулого року у ворога залишалось десь 800 ракет. Росіяни намагалися використовувати ракети саме в тієї кількості, яку вони виготовили тому, що ці 800 ракет - це 15% від того, що було в них на початок повномасштабного вторгнення, і це недоторканий запас. Ворог запускає трохи більше 3-х десятків ракет при тому, що може запустити півтори сотні", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, наразі у росіян немає літака А-50, і вони намагаються використовувати для аеророзвідки БПЛА.

"Коли ворожі крилаті ракети залітають у зону ураження радіолокаційної станції, станція вмикається й починає супроводжувати ціль. Наші радіолокаційні станції побудовані по певній тактичній схемі, вони є мобільними. Крилаті ракети РФ політали над Україною й повмикали всі наші станції, побачивши, де наші станції розташовані. Ворог розуміє, що ми станції можемо перемістити, тобто атак по радіолокаційних станціях не було. Але вони зрозуміли, яка тактика, яка наша система побудови. Наскільки глибоко перекривається зона ураження станціями. Тобто все, що є в тактиці української ППО", - пояснив Гетьман.

Ветеран російсько-української війни також додав, що росіяни подивилися, яку тактику використовує українська ППО.

"Потім врахували наші потужності й систему побудови захисту. Їм було не шкода тих крилатих ракет, які вони запускали позавчора. Це були "розвідники", щоб вирахувати наші станції. Бачимо скільки російських ракет цієї ночі досягли мети. Тобто ми збили не так багато ракет, як зазвичай не тому, що в нас закінчилися ракети, а тому, що росіяни застосували доволі розумну тактику повітряних атак. Вважаю, що наступні атаки будуть нескоро. Принаймні завтра їх точно не має бути", - припустив Гетьман.

  • Росія увечері 21 березня розпочала атаку по Україні ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдерлися на територію України з півдня. Уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.
Теги:
Новини
зброя
ППО
Київщина
безпілотник
новини Києва
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
ЗСУ. ППО
21 березня, 2024 четвер
Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
21 березня, 2024 четвер
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
M142 HIMARS
21 березня, 2024 четвер
Україна виробляє аналоги HIMARS, а також далекобійні ракети, - WP
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.67
    Купівля 38.67
    Продаж 39.17
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
14:04
OPINION
Михайло Гончар
США прикривають власну недолугість, забороняючи українця бити по російських НПЗ
13:58
Оновлено
ДніпроГЕС
ДніпроГЕС зазнала атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
13:54
світло
На Кіровоградщині та Сумщині скасували графіки відключення світла, запроваджені через атаку РФ
13:50
З квітня "Голос України" та "Урядовий кур'єр" публікуватимуть лише офіційні дані Ради та Кабміну, журналістів звільнять
13:34
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Ізраїлю: буде наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі
13:34
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
У США та Канаді покажуть український фільм "Я, "Побєда" і Берлін", знятий за повістю Скрябіна
13:17
Маріуполь
У Маріуполі зафіксували переміщення військової гусеничної техніки РФ в бік Бердянська, - Андрющенко
13:05
Міноборони розробляє для саперів протимінне взуття, що захищає від уламків
12:58
Оновлено
санкції проти РФ і Білорусі
Єврокомісія запропонувала запровадити мито на зерно з РФ і Білорусі: у Кремлі відреагували
12:52
Ольга Стефанішина
"Діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - Стефанішина про удари по російських НПЗ
12:45
Оновлено
РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя: є загиблі, кількість поранених зросла до 10
12:36
Оновлено
Дмитро Пєсков
"Починалося як СВО": у Кремлі заявили, що Росія перебуває у стані війни з Україною
12:36
На фото: Примірник першого видання казок братів Грімм
Рідкісний примірник першого видання казок братів Грімм продали за 215 тис. євро
12:27
мобільні мережі телефон андроид
У Харкові через перебої з електрикою про повітряну тривогу повідомлятимуть по телефонах і гучномовцях
12:13
На фото: Кілліан Мерфі
Автор "Гострих картузів" Стівен Найт підтвердив, що Кілліан Мерфі повернеться до ролі
12:13
Ракетна атака на об'єкт критичної інфраструктури
Британська розвідка припустила нові удари РФ по критично важливих об'єктах України
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Коли Росія нападе на НАТО?
11:53
Оновлено
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Українські енергетики відновили роботу пошкодженої лінії живлення ЗАЕС
11:41
Освітні документи в Дії
Дипломи, атестати та свідоцтва: у Дії з'явилися освітні документи
11:17
Олександр Павлюк
РФ використовує всі ресурси, щоб продовжувати наступ, бо сповільнення дасть ЗСУ можливість перехопити ініціативу, - Павлюк
11:09
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ділянка прострілюється з усіх флангів: Згурець пояснив логіку можливого відведення військ у районі Вербового
11:05
відключення електроенергії
Україна залучила аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 22 березня
11:04
Огляд
міжнародний огляд
Прибутки, отримані від знерухомлених російських активів, скерують Україні та що нам говорить успіх Путіна на виборах. Акценти світових ЗМІ 22 березня
10:56
На фото: Віталій Козловський
Козловський випустив кліп на пісню "Рубіж", у якому показав свою вагітну дружину
10:52
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці
10:46
Наживо
Форум КБФ 20-21 березня 2024
Київський безпековий форум проходить під гаслом "Україна каже світу: переможемо разом!". Пряма трансляція
10:45
школа, вчителька
Уперше за час масштабної війни: національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила про приймання анкет
10:38
Оновлено
РФ обстріляла теплоелектростанцію
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: є поранені, серйозно пошкоджено обладнання
10:18
F-16 Нідерланди
Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у Великій Британії
10:11
АВВА
Уперше за 50 років: король Швеції Карл XVI Густав нагородив гурт ABBA лицарським орденом Вази
10:08
Ексклюзив
Карта. Роботине_2003
Атаки тривають одна за одною, росіяни готові захоплювати по метру, по бліндажу: боєць ЗСУ про ситуацію в Роботиному
10:05
OPINION
Нам потрібна неросійська історія Росії
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:41
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
09:31
Зеленський
Україна може закрити список спонсорів війни через тиск Франції та Китаю, - Reuters
09:10
збитий "Шахед"
Масована атака РФ: українські Сили оборони знищили вночі 92 ворожі цілі
08:57
Російські літаки "загубили" в Білгородській області 4 авіабомби за 2 доби, - росЗМІ
08:50
Президент України Володимир Зеленський
Росія вночі запустила по Україні 60 "шахедів" і 90 ракет, - Зеленський
08:36
Оновлено
У Росії заявили про нібито обстріл Білгорода
08:25
школа в окупації
На ТОТ окупанти влаштовують "вікторини з історії" для школярів про причини нападу РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV