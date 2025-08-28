Рішення про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України навряд чи узгоджували з Генштабом, – нардеп Костенко
Рішення про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України не проговорювали з комітетом ВР із питань нацбезпеки й оборони та навряд чи узгоджували з Генштабом
Про це в інтерв'ю NV сказав член оборонного комітету ВР Роман Костенко.
"Я думаю, що Генеральний штаб також був поставлений до відома. Я працюю з Генеральним штабом у складі комітету ВР, і ми знаємо їхнє ставлення до будь-яких до послаблень, скажімо так, до обмеження можливостей щодо мобілізації. Їхнє завдання – це воювати, їм потрібен будь-який ресурс. І вони ніколи не скажуть: "Оцих відпустіть, а от цих демобілізуймо!". Вони завжди на тому, щоб усі служили", - розповів нардеп.
"Там солдати, які відповідають за збереження країни у військовому плані. От вони воюють. Тому в тому, що Генеральний штаб сказав: "Добре, цих випускайте", я дуже сумніваюсь", - додав Костенко.
Дозвіл на виїзд чоловіків віком до 22 років сам політик оцінює негативно. На його думку, це було політичне рішення, спрямоване на те, щоб "підкупити молодь" й отримати електорат на майбутніх виборах, які відбудуться після війни.
- 27 серпня Кабмін затвердив постанову, за якою чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили перетинати держкордон. Вона набрала чинності 28 серпня. За даними прикордонників, сьогодні зазначена категорія громадян почала виїжджати з країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.61
- EUR Купівля 47.74Продаж 48.45
- Актуальне
- Важливе