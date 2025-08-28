Рішення про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України навряд чи узгоджували з Генштабом, – нардеп Костенко

Про це в інтерв'ю NV сказав член оборонного комітету ВР Роман Костенко.

"Я думаю, що Генеральний штаб також був поставлений до відома. Я працюю з Генеральним штабом у складі комітету ВР, і ми знаємо їхнє ставлення до будь-яких до послаблень, скажімо так, до обмеження можливостей щодо мобілізації. Їхнє завдання – це воювати, їм потрібен будь-який ресурс. І вони ніколи не скажуть: "Оцих відпустіть, а от цих демобілізуймо!". Вони завжди на тому, щоб усі служили", - розповів нардеп.

"Там солдати, які відповідають за збереження країни у військовому плані. От вони воюють. Тому в тому, що Генеральний штаб сказав: "Добре, цих випускайте", я дуже сумніваюсь", - додав Костенко.

Дозвіл на виїзд чоловіків віком до 22 років сам політик оцінює негативно. На його думку, це було політичне рішення, спрямоване на те, щоб "підкупити молодь" й отримати електорат на майбутніх виборах, які відбудуться після війни.