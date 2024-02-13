"Росії допомогли санкції, які здійняли ціни в США та Європі до небес": добірка фейків і маніпуляцій у світових ЗМІ за 13 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 лютого іноземці запустили фейк і дві великі маніпуляції.

Маніпуляція: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Подальша підтримка Заходом українських військових означає тільки більше загиблих українців і подальшу деградацію західної економіки, особливо у США і Німеччині. Тож це не просто безглузда затія. Це самознищення".

Маніпуляція: "Минулого тижня журналіст Такер Карлсон був у Москві. Він на власні очі побачив, як Росії допомогли ці ідіотські санкції, які здійняли ціни в США та Європі до небес, зробивши Росію сильнішою, ніж будь-коли", - заявив американський журналіст Клейтон Морріс.

Дезінформація: "Байден і Зеленський несуть відповідальність за кожну смерть в українській війні. Байден і Нетаньягу несуть відповідальність за кожну смерть в Палестині", - американський коментатор Джексон Хінкл написав у X (Twitter).