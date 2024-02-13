"Росії допомогли санкції, які здійняли ціни в США та Європі до небес": добірка фейків і маніпуляцій у світових ЗМІ за 13 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 13 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 лютого іноземці запустили фейк і дві великі маніпуляції.
Маніпуляція: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Подальша підтримка Заходом українських військових означає тільки більше загиблих українців і подальшу деградацію західної економіки, особливо у США і Німеччині. Тож це не просто безглузда затія. Це самознищення".
Маніпуляція: "Минулого тижня журналіст Такер Карлсон був у Москві. Він на власні очі побачив, як Росії допомогли ці ідіотські санкції, які здійняли ціни в США та Європі до небес, зробивши Росію сильнішою, ніж будь-коли", - заявив американський журналіст Клейтон Морріс.
Дезінформація: "Байден і Зеленський несуть відповідальність за кожну смерть в українській війні. Байден і Нетаньягу несуть відповідальність за кожну смерть в Палестині", - американський коментатор Джексон Хінкл написав у X (Twitter).
- 6 лютого російські телеграм-канали поширювали фейк про те, що начебто Ощадбанк почав блокувати рахунки клієнтів за неявку до ТЦК та СП.
- 11 лютого стало відомо, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо поширює фейк про те, що Україні начебто доведеться мобілізувати жінок та дітей через великі втрати ЗСУ.
- 12 лютого російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що нібито згідно з новим законодавством українців, які перебувають на території ЄС, мобілізують "у якості партизан для боротьби з прихильниками Росії".
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