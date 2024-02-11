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"Київ має перейти до мобілізації жінок і навіть дітей через великі втрати в ЗСУ": новий фейк росіян

11 лютого, 2024 неділя
13:58
Війна з Росією фейк

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо поширює фейк про те, що Україні начебто доведеться мобілізувати жінок та дітей через великі втрати ЗСУ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У своїй брехні псевдогубернатор Херсонщини посилається на керівника Спецштабу України у Бундесвері генерала Фройдінга.

Натомість, як зазначає SPRAVDI, у його коментарі нічого про жінок та дітей сказано не було. 

"В інтерв’ю німецькому мовнику RND генерал Фройдінг справді казав про необхідність мобілізувати більше військовозобов’язаних для поповнення ЗСУ, але він нічого не говорив про "великі втрати" та "мобілізацію жінок і дітей", - йдеться у повідомленні. 

Фото: SPRAVDI

  • 2 лютого роспропагандисти поширювали фейк: "Зеленський призиває жінок на службу в ЗСУ, знищувати вирішили не тільки мужиків"
  • 3 лютого російські пропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал готує державний переворот в Україні.
  • 6 лютого російські телеграм-канали поширювали фейк про те, що начебто Ощадбанк почав блокувати рахунки клієнтів за неявку до ТЦК та СП.
Теги:
мобілізація
фейк
пропаганда
російські фейки
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