"Київ має перейти до мобілізації жінок і навіть дітей через великі втрати в ЗСУ": новий фейк росіян
Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо поширює фейк про те, що Україні начебто доведеться мобілізувати жінок та дітей через великі втрати ЗСУ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
У своїй брехні псевдогубернатор Херсонщини посилається на керівника Спецштабу України у Бундесвері генерала Фройдінга.
Натомість, як зазначає SPRAVDI, у його коментарі нічого про жінок та дітей сказано не було.
"В інтерв’ю німецькому мовнику RND генерал Фройдінг справді казав про необхідність мобілізувати більше військовозобов’язаних для поповнення ЗСУ, але він нічого не говорив про "великі втрати" та "мобілізацію жінок і дітей", - йдеться у повідомленні.
Фото: SPRAVDI
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