"У Німеччині формують партизанські загони з українців": черговий фейк роспропаганди
Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що нібито згідно з новим законодавством українців, які перебувають на території ЄС, мобілізують "у якості партизан для боротьби з прихильниками Росії"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Також росіяни пишуть, що начебто це вже почали робити в Німеччині під керівництвом СБУ, погрожуючи арештом майна та банківських карток.
Насправді ж український уряд не приймав таких законів.
"Журналістам StopFake вдалося також знайти акаунт, який вперше опублікував інформацію про "партизанські загони". Він має пародійний характер і часто поширює дезінформацію на тему життя переселенців за кордоном та мобілізації", - йдеться в повідомленні.
Фото: SPRAVDI
- 3 лютого російські пропагандисти запустили новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал готує державний переворот в Україні.
- 6 лютого російські телеграм-канали поширювали фейк про те, що начебто Ощадбанк почав блокувати рахунки клієнтів за неявку до ТЦК та СП.
- 11 лютого стало відомо, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо поширює фейк про те, що Україні начебто доведеться мобілізувати жінок та дітей через великі втрати ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.22
- EUR Купівля 40.69Продаж 41.5
- Актуальне
- Важливе