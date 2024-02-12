"У Німеччині формують партизанські загони з українців": черговий фейк роспропаганди

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Також росіяни пишуть, що начебто це вже почали робити в Німеччині під керівництвом СБУ, погрожуючи арештом майна та банківських карток.

Насправді ж український уряд не приймав таких законів.

"Журналістам StopFake вдалося також знайти акаунт, який вперше опублікував інформацію про "партизанські загони". Він має пародійний характер і часто поширює дезінформацію на тему життя переселенців за кордоном та мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Фото: SPRAVDI