"Росія атакує країни НАТО наприкінці цього року, а не у 2026 році": дипломат Чалий назвав причину
Дипломат Валерій Чалий переконаний, що РФ готується атакувати країни НАТО наприкінці 2024 року, оскільки Альянс не встигне підготуватись до війни з Росією до кінця року
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"На фоні позиції Олафа Шольца щодо постачання ракет Taurus Україні, Емманюель Макрон робить досить рішучі заяви. Очевидно, що на зустрічі Веймарського трикутника Макрон, Шольц й Туск погоджували дискусійні теми. Втім, очевидно й те, що все погодити їм не вдалось", - вважає Чалий.
Дипломат наголосив, що заяви європейських лідерів про недопущення ескалації конфлікту з Росією вже ж недоречними
"Європейські лідери повинні посилити допомогу Україні. Оскільки сьогодні ми чуємо лише гучні заяви про максимальну допомогу на фоні інформації від німецької розвідки про плани Росії атакувати країни НАТО у 2026 році. І я хотів би наголосити, що вони не все враховують щодо цієї інформації. Я вважаю, що Росія атакує країни НАТО наприкінці цього на початку наступного року. Оскільки Росія нападає не тоді, коли вона сильна, а тоді коли інші слабкі. Європейці ж не встигнуть підготуватись до кінця 2024 року. Тому, думаю. вони реально оцінюють загрози й обговорюють це. А заяви про недопущення ескалації, відверто кажучи, це вже мова вчорашнього дня", - додав він.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
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- Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.
- 16 березня радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не проти розміщення військ інших країн в Україні – це суверенне рішення кожної нації
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