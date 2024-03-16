"Росія атакує країни НАТО наприкінці цього року, а не у 2026 році": дипломат Чалий назвав причину

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"На фоні позиції Олафа Шольца щодо постачання ракет Taurus Україні, Емманюель Макрон робить досить рішучі заяви. Очевидно, що на зустрічі Веймарського трикутника Макрон, Шольц й Туск погоджували дискусійні теми. Втім, очевидно й те, що все погодити їм не вдалось", - вважає Чалий.

Дипломат наголосив, що заяви європейських лідерів про недопущення ескалації конфлікту з Росією вже ж недоречними

"Європейські лідери повинні посилити допомогу Україні. Оскільки сьогодні ми чуємо лише гучні заяви про максимальну допомогу на фоні інформації від німецької розвідки про плани Росії атакувати країни НАТО у 2026 році. І я хотів би наголосити, що вони не все враховують щодо цієї інформації. Я вважаю, що Росія атакує країни НАТО наприкінці цього на початку наступного року. Оскільки Росія нападає не тоді, коли вона сильна, а тоді коли інші слабкі. Європейці ж не встигнуть підготуватись до кінця 2024 року. Тому, думаю. вони реально оцінюють загрози й обговорюють це. А заяви про недопущення ескалації, відверто кажучи, це вже мова вчорашнього дня", - додав він.