Росія депортувала вихованців будинку-інтернату з особливостями розвитку, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що чотирьох українців, яких РФ вивезла до Пензи, визнали недієздатними, а також вони позбавлені батьківського піклування.

У Спротиві зазначають, такі дії - це нова схема РФ, що дозволяє заволодіти й розпоряджатися майном. У повідомленні пояснюють: відповідно до закону, опікуном недієздатного стає організація, у якій він проживає. Таким чином, її очільник має право розпоряджатися майном і коштами підопічного, зокрема і його пенсією. Водночас він може представляти інтереси недієздатної людини в суді.

Також ЦНС вказує, недієздатність вихованців може означати їхнє недобровільне перевезення до Росії.

"Міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення цивільного населення без вагомих підстав може розглядатися як воєнний злочин, а за певних умов — як злочин проти людяності", - резюмують у повідомленні.