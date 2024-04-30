Росія депортувала вихованців будинку-інтернату з особливостями розвитку, - Спротив
Російська окупаційна влада на чолі з уповноваженою з прав дитини РФ Марією Львовою-Бєловою депортували чотирьох повнолітніх вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, що на Херсонщині
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що чотирьох українців, яких РФ вивезла до Пензи, визнали недієздатними, а також вони позбавлені батьківського піклування.
У Спротиві зазначають, такі дії - це нова схема РФ, що дозволяє заволодіти й розпоряджатися майном. У повідомленні пояснюють: відповідно до закону, опікуном недієздатного стає організація, у якій він проживає. Таким чином, її очільник має право розпоряджатися майном і коштами підопічного, зокрема і його пенсією. Водночас він може представляти інтереси недієздатної людини в суді.
Також ЦНС вказує, недієздатність вихованців може означати їхнє недобровільне перевезення до Росії.
"Міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення цивільного населення без вагомих підстав може розглядатися як воєнний злочин, а за певних умов — як злочин проти людяності", - резюмують у повідомленні.
- 25 квітня російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила про те, що РФ та Україна провели "перші очні переговори" щодо обміну дітей. Омбудсмен Дмитро Лубінець заперечив цю інформацію.
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