Росія повідомила МАГАТЕ, начебто виявила залишки дрона біля Курської АЕС

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Росія поінформувала організацію, начебто виявила фрагменти безпілотника на відстані приблизно 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива заводу.

З огляду на це, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на майданчику під час візиту на Курську АЕС наступного тижня.

"Військова діяльність поблизу атомної електростанції становить серйозний ризик для ядерної безпеки. Мій візит на Курську АЕС наступного тижня забезпечить нам своєчасний доступ для незалежної оцінки ситуації", – сказав Гроссі.