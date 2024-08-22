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Росія повідомила МАГАТЕ, начебто виявила залишки дрона біля Курської АЕС

Олена Будько
22 серпня, 2024 четвер
22:48
Війна з Росією на фото Курська АЕС

Росія повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), нібито виявила на території Курської атомної електростанції залишки безпілотника, ураженого вранці 22 серпня

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Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Росія поінформувала організацію, начебто виявила фрагменти безпілотника на відстані приблизно 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива заводу.

З огляду на це, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на майданчику під час візиту на Курську АЕС наступного тижня. 

"Військова діяльність поблизу атомної електростанції становить серйозний ризик для ядерної безпеки. Мій візит на Курську АЕС наступного тижня забезпечить нам своєчасний доступ для незалежної оцінки ситуації", – сказав Гроссі.

  • Раніше очільник МАГАТЕ в інтерв'ю Bloomberg заявив, що планує найближчими днями здійснити візит на Курську АЕС, а потім зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Природоохоронна організація Greenpeacе в Україні засудила такий запланований візит і закликала скасувати його. В організації зазначили, що це може стати пропагандистською перемогою уряду РФ і лише сприятиме його військовим цілям.
  • Очільник Кремля Володимир Путін під час наради з губернаторами прикордонних з Україною регіонів заявив, що Україна у ніч проти 22 серпня начебто намагалась атакувати Курську АЕС
Теги:
Світ
Росія
ядерна безпека
атомна енергетика
МАГАТЕ
Курськ
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