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Росія створює флот морських безпілотників: чим це загрожує

Марія Науменко
2 серпня, 2025 субота
21:46
Війна з Росією

Росія створює флот ударних морських дронів, які можуть бути спрямовані проти українських портів та інфраструктури

Зміст

Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій Флеш (Бескрестнов) на своїй сторінці у facebook.

За його словами, Центр безпілотних систем РФ "Рубікон" узяв на озброєння безпілотні ударні катери. 

"Провели навчання, відпрацювали сценарії. Працюють над покращенням", - зазначив він.

Він додав, що, окрім надводних апаратів, на відеоматеріалах видно також занурювальний катер.

Бескрестнов підкреслив, що основним завданням цих морських дронів є удари по українській морській інфраструктурі та портових об'єктах.

Крім того, "Рубікон" активно працює над розробкою технологій виявлення українських безпілотних надводних апаратів (БЕКів) з повітря та їхнього подальшого знищення.

"Цим постом я звертаю увагу на появу нової загрози. Хто знає, що таке "Рубікон", той розуміє, що все буде серйозно. Щоб ми не охали і не ахали, треба вже розробляти системи пошуку ударних катерів та їх знищення. Навіть FPV успішно справляються з цими завданнями. Головне - створити єдину систему захисту", - наголосив експерт.

  • Раніше диктатор РФ Путін висловився, що Росія виробила перший серійний "Орешник", який отримали військові. Також він сказав: "до кінця року" буде закрите питання щодо його наявності в Білорусі.
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російська армія
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