Росія створює флот морських безпілотників: чим це загрожує
Росія створює флот ударних морських дронів, які можуть бути спрямовані проти українських портів та інфраструктури
Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій Флеш (Бескрестнов) на своїй сторінці у facebook.
За його словами, Центр безпілотних систем РФ "Рубікон" узяв на озброєння безпілотні ударні катери.
"Провели навчання, відпрацювали сценарії. Працюють над покращенням", - зазначив він.
Він додав, що, окрім надводних апаратів, на відеоматеріалах видно також занурювальний катер.
Бескрестнов підкреслив, що основним завданням цих морських дронів є удари по українській морській інфраструктурі та портових об'єктах.
Крім того, "Рубікон" активно працює над розробкою технологій виявлення українських безпілотних надводних апаратів (БЕКів) з повітря та їхнього подальшого знищення.
"Цим постом я звертаю увагу на появу нової загрози. Хто знає, що таке "Рубікон", той розуміє, що все буде серйозно. Щоб ми не охали і не ахали, треба вже розробляти системи пошуку ударних катерів та їх знищення. Навіть FPV успішно справляються з цими завданнями. Головне - створити єдину систему захисту", - наголосив експерт.
- Раніше диктатор РФ Путін висловився, що Росія виробила перший серійний "Орешник", який отримали військові. Також він сказав: "до кінця року" буде закрите питання щодо його наявності в Білорусі.
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