Росія вночі запустила по Україні 10 БПЛА: українська ППО знищила усі дрони

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що російський ворог запустив вночі безпілотники типу Shahed-131/136 із території тимчасово окупованого Криму. Також РФ застосувала дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Білгородщини у напрямку Харківщини.

У результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.