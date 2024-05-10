Росія вночі запустила по Україні 10 БПЛА: українська ППО знищила усі дрони
У ніч проти 10 травня російська армія запустила по території України 10 ударних безпілотників. Українські сили ППО ліквідували усі ворожі дрони
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог запустив вночі безпілотники типу Shahed-131/136 із території тимчасово окупованого Криму. Також РФ застосувала дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Білгородщини у напрямку Харківщини.
У результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
- У ніч з 9 на 10 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України, ближче до ранку РФ вдарила по Харкову.
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