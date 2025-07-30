Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 29 липня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 22:41 загрозу застосування ворогом ударних дронів оголосили для Чернігівської області.

ПС о 22:50 попередили Дніпропетровську область, зокрема Криворізький та Нікопольський райони про небезпеку застосування ударних безпілотників.

Згодом зʼявилася інформація, що БПЛА наближаються до Нікополя з півдня.

Станом на 22:56 декілька груп ворожих дронів зафіксували на півночі Чернігівської та Сумської областей, курс - південний.

О 23:30 небезпека застосування ворогом ударних безпілотників поширилась на Полтавську та Кіровоградську області.

Станом на 23:49 БПЛА рухались:

На межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс - північний.

На сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

На Сумщині північніше н.п. Терни, курс - південний.

На північному заході Харківщини, курс - південно-західний.

О 00:05 в ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Вишгородському районі Київської області.

О 00:12 ворожі дрони рухались у напрямку Харкова зі сходу.

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