Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 29 липня
У вівторок ввечері, 29 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:41 загрозу застосування ворогом ударних дронів оголосили для Чернігівської області.
ПС о 22:50 попередили Дніпропетровську область, зокрема Криворізький та Нікопольський райони про небезпеку застосування ударних безпілотників.
Згодом зʼявилася інформація, що БПЛА наближаються до Нікополя з півдня.
Станом на 22:56 декілька груп ворожих дронів зафіксували на півночі Чернігівської та Сумської областей, курс - південний.
О 23:30 небезпека застосування ворогом ударних безпілотників поширилась на Полтавську та Кіровоградську області.
Станом на 23:49 БПЛА рухались:
- На межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс - північний.
- На сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
- На Сумщині північніше н.п. Терни, курс - південний.
- На північному заході Харківщини, курс - південно-західний.
О 00:05 в ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА у Вишгородському районі Київської області.
О 00:12 ворожі дрони рухались у напрямку Харкова зі сходу.
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