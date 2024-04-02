Росія зробила ставку на повну мілітаризацію економіки, всі гроші від нафти витрачають на зброю, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо



"Росія сьогодні зробила ставку на повну мілітаризацію економіки. Власне, все, що важливо для РФ це війна. Всі їхні економічні зусилля, доходи від нафти й газу направлені на посилення потужностей ВПК. На це Росія скеровує все більше людей й сил. Дійсно, такий підхід відрізняється від ситуації в Європі. Хоча економіка Європи у 20 разів більша, ніж РФ, але європейці не концентрують свої зусилля на мілітарній складовій", - пояснив Згурець.



Аналітик зауважив, що Європа нарощує виробництво боєприпасів та озброєння



"Європейські компанії, які виробляють зброю та боєприпаси, працюють у звичайному форматі. Ці компанії збільшили обсяги виробництва. Разом з тим, темпи розгортання європейської економіки вже помітні. Зокрема, ряд європейських компаній збільшили виробництво боєприпасів. Очікується, що вони зможуть виготовляти понад 1,2 млн боєприпасів на рік", - додав він.

1 квітня військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів, що у РФ немає відновлювальних спроможностей виготовляти ракет більше, ніж витрачають, тому потребують певної перерви для поновлення ракетного потенціалу

Раніше очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що РФ використовувала крилаті ракети Х-101 замість "калібрів", бо вони ефективніші. Проте за цей час росіяни накопичили "калібри", які готові до застосування.