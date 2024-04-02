Росія зробила ставку на повну мілітаризацію економіки, всі гроші від нафти витрачають на зброю, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що сьогодні влада РФ повністю переформатовує економіку, направляючи всі кошти на збільшення потужностей ВПК
Про це він розповів в етері Еспресо
"Росія сьогодні зробила ставку на повну мілітаризацію економіки. Власне, все, що важливо для РФ це війна. Всі їхні економічні зусилля, доходи від нафти й газу направлені на посилення потужностей ВПК. На це Росія скеровує все більше людей й сил. Дійсно, такий підхід відрізняється від ситуації в Європі. Хоча економіка Європи у 20 разів більша, ніж РФ, але європейці не концентрують свої зусилля на мілітарній складовій", - пояснив Згурець.
Аналітик зауважив, що Європа нарощує виробництво боєприпасів та озброєння
"Європейські компанії, які виробляють зброю та боєприпаси, працюють у звичайному форматі. Ці компанії збільшили обсяги виробництва. Разом з тим, темпи розгортання європейської економіки вже помітні. Зокрема, ряд європейських компаній збільшили виробництво боєприпасів. Очікується, що вони зможуть виготовляти понад 1,2 млн боєприпасів на рік", - додав він.
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