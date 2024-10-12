Росіяни активізувалися на Кінбурнській косі: готують нові штурми
Росіяни нарощують військову присутність на Кінбурнській косі, що свідчить про можливу підготовку до масштабного наступу
Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телеканалу Freedom.
За словами Волошина, ситуація в районі залишається напруженою, окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів та можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.
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"Зараз там у нас досить напружена ситуація. Противник намагається нарощувати свої сили і засоби та проводити штурми", - додав він.
Речник також підтвердив, що росіяни минулого тижня здійснили передислокацію дивізіону річкових катерів з Севастополя на Кінбурнську косу. Цей крок з боку ворога, за його оцінкою, покликаний забезпечити контроль над акваторією.
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