Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси, є поранений
Ввечері середи, 14 серпня, російські терористи балістикою обстріляли припортову інфраструктуру Одеси
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Увечері ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора стала припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.
Місцеві правоохоронці зафіксували наслідки чергового злочину росіян.
- У ніч проти 14 серпня російська армія атакувала територію України 23 безпілотниками та 2 ракетами. Українська ППО знищила 17 ворожих дронів.
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