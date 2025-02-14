Росіяни скинули КАБи на житлові будинки у Запорізькій області: загинула жінка

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією під завалами є люди. Такі наслідки ворожої атаки на Преображенку", - зазначив він.

За словами Федорова, щонайменше шість КАБів ворог випустив по прифронтовій громаді. На місці влучань працюють надзвичайники.

Згодом рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 50-річної жінки, яка загинула під час ворожої атаки на Преображенку.