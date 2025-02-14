Росіяни скинули КАБи на житлові будинки у Запорізькій області: загинула жінка
У п'ятницю, 14 лютого, російська армія скинула щонайменше керованих авіабомб на житлові будинки у Преображенці Запорізької області, внаслідок чого загинула щонайменше одна жінка
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією під завалами є люди. Такі наслідки ворожої атаки на Преображенку", - зазначив він.
За словами Федорова, щонайменше шість КАБів ворог випустив по прифронтовій громаді. На місці влучань працюють надзвичайники.
Згодом рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 50-річної жінки, яка загинула під час ворожої атаки на Преображенку.
- На початку тижня російська армія завдала до 10 ударів керованими авіабомбами по Таврійському на Запоріжжі. Унаслідок цього загинув чоловік.
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