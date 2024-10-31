Росіяни атакували з дрона авто на Херсонщині: 4 поранених

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Окупанти атакували автівку у Білозерській громаді близько 16:00. Внаслідок атаки 27-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. Його госпіталізували для надання меддопомоги.

Згодом в ОВА повідомили про ще одно постраждалого: 32-річний чоловік зазнав вибухової травми. Його теж доставили до лікарні.

"Ще двоє людей постраждали через атаку цивільного авто з ворожого безпілотника у Білозерській громаді. Чоловіки, 31 та 32 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування", - поінформували в ОВА.