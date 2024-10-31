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Росіяни атакували з дрона авто на Херсонщині: 4 поранених

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
18:44
Війна з Росією Херсонська область

Російська окупаційна армія у четвер, 31 жовтня, у Херсонській області атакувала з безпілотника цивільний автомобіль: постраждали чотири людини

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Про це повідомили в Херсонській ОВА. 

Окупанти атакували автівку у Білозерській громаді близько 16:00. Внаслідок атаки 27-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. Його госпіталізували для надання меддопомоги. 

Згодом в ОВА повідомили про ще одно постраждалого: 32-річний чоловік зазнав вибухової травми. Його теж доставили до лікарні.

"Ще двоє людей постраждали через атаку цивільного авто з ворожого безпілотника у Білозерській громаді.  Чоловіки, 31 та 32 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування", - поінформували в ОВА. 

  • Того ж дня РФ кілька разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення мирна мешканка. 
Теги:
Новини
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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