Росіяни будують фортифікації за 2,7 км від Вовчанська, - DeepState

Про це OSINT-фахівці DeepState пишуть у своєму Telegram-каналі.

"Ворог проводить інженерно-фортифікаційне облаштування у 2.7 км на північний схід від Вовчанська. В роботах бере участь відповідна техніка. Як мінімум одну, Сили Оборони знищили у травні у цьому районі", - пишуть фахівці.

DeepState наголошує, що облаштування інженерно-фортифікаційних споруд є сильною стороною російського агресора. Водночас ЗСУ намагаються знищувати техніку росіян на Харківщині.

"На жаль, у ворога є велика кількість людей та інженерних машин, щоб нехтувати втратами та продовжувати свої роботи. Противник користується всіма можливостями, щоб копати, вони копають всюди і тут в них є перевага", - йдеться у повідомленні.