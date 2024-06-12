Росіяни будують фортифікації за 2,7 км від Вовчанська, - DeepState
Російські війська окопуються і будують фортифікації за 2,7 км від Вовчанська Харківської області
Про це OSINT-фахівці DeepState пишуть у своєму Telegram-каналі.
"Ворог проводить інженерно-фортифікаційне облаштування у 2.7 км на північний схід від Вовчанська. В роботах бере участь відповідна техніка. Як мінімум одну, Сили Оборони знищили у травні у цьому районі", - пишуть фахівці.
DeepState наголошує, що облаштування інженерно-фортифікаційних споруд є сильною стороною російського агресора. Водночас ЗСУ намагаються знищувати техніку росіян на Харківщині.
"На жаль, у ворога є велика кількість людей та інженерних машин, щоб нехтувати втратами та продовжувати свої роботи. Противник користується всіма можливостями, щоб копати, вони копають всюди і тут в них є перевага", - йдеться у повідомленні.
- 11 червня військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що не виключає активізацію противника на Харківському та Сумському напрямках найближчими днями.
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