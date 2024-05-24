Росіяни мали на меті захопити Печенізьке водосховище, яке живить водою Харків, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що ціллю росіян на Харківщині було створення певних екологічних катастроф
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Те, що росіянам вдалося на Харківщині до цього часу пройти вглиб нашої території десь на відстань до 3-5 км є спробою тактичного рівня виконання завдання. Росіяни мали завдання на півночі Харківщині просочитися малими групами й закріпитися до підходу основних сил, щоб створити ряд плацдармів. Їхнім завданням було вийти на відстань вогневого ураження в район Харкова й в перспективі охоплювати місто з флангів. Оскільки російського контингенту не вистачає на Харківщині, щоб в лоб атакувати Харків", - пояснив Тимочко.
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, ціллю росіян було Оскільське водосховище з розрахунком взяти під контроль і канал Сіверський Донець, який живіть водою агломерацію Краматорськ - Слов'янськ. А потім намагатися просуватися до Печенізького водосховища, щоб взяти під контроль постачання води у Харків.
"Тобто проглядалася ситуація, що росіяни хотіли створити певні підриви чи певні екологічні катастрофи. Також стояло завдання посіяти масштабну паніку в українському суспільстві", - додав Тимочко.
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