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Головна Війна з Росією Росіяни мали на меті захопити Печенізьке водосховище, яке живить водою Харків, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
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Росіяни мали на меті захопити Печенізьке водосховище, яке живить водою Харків, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко

24 травня, 2024 п'ятниця
15:43
Війна з Росією Карта. Харківщина_2205

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що ціллю росіян на Харківщині було створення певних екологічних катастроф

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що росіянам вдалося на Харківщині до цього часу пройти вглиб нашої території десь на відстань до 3-5 км є спробою тактичного рівня виконання завдання. Росіяни мали завдання на півночі Харківщині просочитися малими групами й закріпитися до підходу основних сил, щоб створити ряд плацдармів. Їхнім завданням було вийти на відстань вогневого ураження в район Харкова й в перспективі охоплювати місто з флангів. Оскільки російського контингенту не вистачає на Харківщині, щоб в лоб атакувати Харків", - пояснив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, ціллю росіян було Оскільське водосховище з розрахунком взяти під контроль і канал Сіверський Донець, який живіть водою агломерацію Краматорськ - Слов'янськ.  А потім намагатися просуватися до Печенізького водосховища, щоб взяти під контроль постачання води у Харків.

"Тобто проглядалася ситуація, що росіяни хотіли створити певні підриви чи певні екологічні катастрофи. Також стояло завдання посіяти масштабну паніку в українському суспільстві", - додав Тимочко.  

  • На Харківському напрямку росіяни ведуть наступальні операції, метою яких є створення буферної зони, проте наразі ворога зупинили, а ситуація контрольована.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 травня, приїхав до Харкова та провів там нараду щодо оперативної ситуації в регіоні.
Теги:
Новини
Харків
російська армія
Краматорськ
Донеччина
окуповані території
Слов'янськ
Харківщина
Військові новини
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