Росіяни на ТОТ сходу України використовують цивільні медзаклади для лікування поранених військових, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Більшість поранених окупантів до повного або часткового одужання перебувають переважно в центральних районних лікарнях. Після чого їх переводять до медустанов у тимчасово окупованому Криму, або безпосередньо на території Росії.

"Зауважимо, що за інформацією українського підпілля, ворог несе великі втрати особового складу та техніки поблизу Авдіївки. Приблизна кількість втрат противника на день на даному напрямку становить 300-400 осіб", - повідомляють в ЦНС.