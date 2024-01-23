Росіяни на ТОТ сходу України використовують цивільні медзаклади для лікування поранених військових, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях сходу України окупанти вокористовують цивільні медзаклади для лікування поранених військових
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Більшість поранених окупантів до повного або часткового одужання перебувають переважно в центральних районних лікарнях. Після чого їх переводять до медустанов у тимчасово окупованому Криму, або безпосередньо на території Росії.
"Зауважимо, що за інформацією українського підпілля, ворог несе великі втрати особового складу та техніки поблизу Авдіївки. Приблизна кількість втрат противника на день на даному напрямку становить 300-400 осіб", - повідомляють в ЦНС.
- 19 січня стало відомо, що росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із Санкт-Петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу.
- 21 січня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують бюджетників "добровільно" здавати кров на потребу окупаційних військ.
- 22 січня повідомлялося, що через відсутність російського паспорта жителям тимчасово окупованих територій з початку року відмовляють у медичних послугах.
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