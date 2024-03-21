Росіяни на ТОТ викрали близько 300 людей з початку року, - Спротив
Окупанти продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях. З початку року зафіксовано близько 300 випадків "затримань" українців
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що під виглядом затримань насправді окупанти викрадають людей.
"Людей затримують за доносами у нелояльності, й не повідомляють родичам причини затримки та де утримують затриманих. Звичайно, що ніякої правової допомоги заручникам не надають", - йдеться у повідомленні.
- 20 березня повідомлялося, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни проводять обшуки: вилучають книжки українських письменників та шукають тих, хто ймовірно співпрацює із Силами оборони.
- 20 березня зазначалося, що окупанти посилили обшуки і тиск на українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини через низьку явку на так звані вибори президента РФ.
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