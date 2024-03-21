Росіяни на ТОТ викрали близько 300 людей з початку року, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що під виглядом затримань насправді окупанти викрадають людей.

"Людей затримують за доносами у нелояльності, й не повідомляють родичам причини затримки та де утримують затриманих. Звичайно, що ніякої правової допомоги заручникам не надають", - йдеться у повідомленні.