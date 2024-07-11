Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Борової на Харківщині, - Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін 11 липня розповів про актуальну ситуація в районі Борової Харківської області
Про це він повідомив у Telegram.
Жорін зазначив, що росіяни планували здійснити там прорив і просунутись вперед.
"Проте навіть 1 метр землі забрати не зміг. Наразі в смузі відповідальності Третьої штурмової ситуація контрольована. Плани просування РФ були збиті за рахунок створення вогневих мішків, в яких пі***ів затягували і знищували - в основному за допомогою дронів та зачистки піхотою", - розповів заступник командира 3-ї ОШБр.
За його словами, наразі росіяни продовжують спроби проводити локальні штурмові дії в районі Борової, але основний їхній потенціал в смузі відповідальності Третьої штурмової бригади поки що збито.
- 26 червня повідомлялося, що через наміри росіян біля Борової з Харківщини примусово вивозять родини з дітьми.
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