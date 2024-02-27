Росіяни побоюються проводити мобілізацію на ТОТ України, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Путін не просто так приєднав тимчасово окуповані території України до Південного ВО РФ напередодні виборів. Напередодні того, що і так зрозуміло щодо виборів в Росії, він намагається продемонструвати, що так звана "СВО" дуже корисна для РФ. Таким чином він хоче показати росіянам, що їхня країна стає більшою, зʼявляються нові військові округи й т.д.", - пояснив Коваленко

Експерт наголосив, що мобілізація на тимчасово окупованих територіях є небезпечною для Росії

"На тимчасово окупованих територіях України ФСБ РФ вважає місцеве населення не надійним. Дійсно, вони можуть провести на цих територіях мобілізацію. Втім, мобілізовувати вони можуть дві категорії місцевого населення - добровольців, бо вони були проросійські з самого початку, та фактично прихованих агентів. Там є дійсно люди, які ненавидять Росію й тому вони дуже обережно до цього будуть відноситись. Адже давати зброю людям, які тебе ненавидять, дуже погана для них ідея. Саме тому для них є певна небезпека у проведенні мобілізації на ТОТ", - додав він.