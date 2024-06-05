Росіяни поширюють на ТОТ України "посібники військкома", щоб населення ТОТ не змогло уникнути служби в армії РФ, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України розповсюджують "посібники військкома" з метою завадити населенню використовувати "громадянську службу" як альтернативу вступу до ЗС РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Такі посібники ворог поширює серед працівників окремих департаментів окупаційної адміністрації на ТОТ Запорізької області.
"Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям ТОТ можливість уникати служби в ЗС РФ завдяки лазівці з "альтернативною громадянською службою", - пояснюють у ЦНС.
Зазначено, що документ розробила кафедра управління мобілізаційною роботою московської "Загальновійськової академії ордена Жукова ЗС РФ" у 2021 році. У ньому росіяни пояснюють процедурні та юридичні питання, що виникають під час призову людей до армії Росії.
"За даними ЦНС від джерела в окупаційній адміністрації одного з міст, розповсюдження посібника спричинене низькими показниками залучення людей до російської армії в межах призову на ТОТ. Зокрема, до розсилки додано текст: "Усім працівникам, кого це стосується, наполегливо рекомендують ознайомитися з розділом 7 посібника", - наголошують у повідомленні.
Призов на військову службу до російської армії триває з 25 квітня по 15 липня, його ворог також проводить на тимчасово захоплених територіях України.
Зокрема на підконтрольних росіянам територіях Запорізької області такі комісії створили за розпорядженням гауляйтера Євгена Балицького. У тексті відповідного документа він повідомляє: на деяких працівників адміністрації поклали відповідальність "взяти під особистий контроль виконання обов’язкового завдання з призову громадян на військову службу в квітні-липні 2024 року".
"Через неврегульованість і хаотичність процесу так звані військкомати окупантів нині працюють у тісній спайці з формально "цивільними" органами управління ТОТ, аби хоч якось виконати показники", - додають у Спротиві.
Водночас зазначається, що окупанти мають проблеми у призові населення ТОТ на службу в ЗС РФ, оскільки молодь намагається уникати цього. Якщо ж вони не можуть переховуватися - прагнуть скористатись альтернативною громадянською служби, відповідно до законодавства Росії.
"Кількість заяв на проходження такої служби на окупованих територіях Запорізької області суттєво перевищує відсоток на території РФ. Саме тому у розсилці з підручником працівникам рекомендують ознайомитися з 7 розділом книги. У ньому роз’яснюють, як за формальними ознаками відмовляти бажаючим проходити альтернативну громадянську службу", - резюмують у матеріалі.
- 6 травня стало відомо, що відповідно до офіційних планів Російської Федерації, вона прагне мобілізувати на війну проти України більше ніж 150 тис. населення тимчасово окупованих територій Запорізької області.
- 29 травня повідомлялось, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують українців від 60 до 65 років підписувати контракт із міноборони РФ.
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