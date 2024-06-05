Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни поширюють на ТОТ України "посібники військкома", щоб населення ТОТ не змогло уникнути служби в армії РФ, - Спротив

Росіяни поширюють на ТОТ України "посібники військкома", щоб населення ТОТ не змогло уникнути служби в армії РФ, - Спротив

5 червня, 2024 середа
14:36
Війна з Росією

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України розповсюджують "посібники військкома" з метою завадити населенню використовувати "громадянську службу" як альтернативу вступу до ЗС РФ

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Такі посібники ворог поширює серед працівників окремих департаментів окупаційної адміністрації на ТОТ Запорізької області.

"Таким чином окупанти хочуть закрити мешканцям ТОТ можливість уникати служби в ЗС РФ завдяки лазівці з "альтернативною громадянською службою", - пояснюють у ЦНС.

Зазначено, що документ розробила кафедра управління мобілізаційною роботою московської "Загальновійськової академії ордена Жукова ЗС РФ" у 2021 році. У ньому росіяни пояснюють процедурні та юридичні питання, що виникають під час призову людей до армії Росії.

"За даними ЦНС від джерела в окупаційній адміністрації одного з міст, розповсюдження посібника спричинене низькими показниками залучення людей до російської армії в межах призову на ТОТ. Зокрема, до розсилки додано текст: "Усім працівникам, кого це стосується, наполегливо рекомендують ознайомитися з розділом 7 посібника", - наголошують у повідомленні.

Призов на військову службу до російської армії триває з 25 квітня по 15 липня, його ворог також проводить на тимчасово захоплених територіях України.

Зокрема на підконтрольних росіянам територіях Запорізької області такі комісії створили за розпорядженням гауляйтера Євгена Балицького. У тексті відповідного документа він повідомляє: на деяких працівників адміністрації поклали відповідальність "взяти під особистий контроль виконання обов’язкового завдання з призову громадян на військову службу в квітні-липні 2024 року".

"Через неврегульованість і хаотичність процесу так звані військкомати окупантів нині працюють у тісній спайці з формально "цивільними" органами управління ТОТ, аби хоч якось виконати показники", - додають у Спротиві.

Водночас зазначається, що окупанти мають проблеми у призові населення ТОТ на службу в ЗС РФ, оскільки молодь намагається уникати цього. Якщо ж вони не можуть переховуватися - прагнуть скористатись альтернативною громадянською служби, відповідно до законодавства Росії.

"Кількість заяв на проходження такої служби на окупованих територіях Запорізької області суттєво перевищує відсоток на території РФ. Саме тому у розсилці з підручником працівникам рекомендують ознайомитися з 7 розділом книги. У ньому роз’яснюють, як за формальними ознаками відмовляти бажаючим проходити альтернативну громадянську службу", - резюмують у матеріалі.

  • 6 травня стало відомо, що відповідно до офіційних планів Російської Федерації, вона прагне мобілізувати на війну проти України більше ніж 150 тис. населення тимчасово окупованих територій Запорізької області.
  • 29 травня повідомлялось, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують українців від 60 до 65 років підписувати контракт із міноборони РФ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
фільм з Двейном Джонсоном і Олександром Усиком
4 червня, 2024 вiвторок
"Не зламай мою щелепу, чемпіоне": Двейн Джонсон і Олександр Усик зустрінуться в рингу на зйомках "Розгромної машини"
Олександр Дубінський
4 червня, 2024 вiвторок
"Почуємо багато цікавого": у ДБР заявили, що розслідування справи Дубінського про держзраду на завершальному етапі
4 червня, 2024 вiвторок
Дипломат Хара назвав причину, яка вплинула на рішення про дозвіл США завдавати ударів по території РФ
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.11
    Купівля 40.11
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
5 червня
16:28
На фото: Дитяче Євробачення
Стартував прийом заявок на нацвідбір Дитячого Євробачення - 2024
16:18
хакер
Хакери РФ атакували сайт іспанської компанії, яка ремонтує Leopard для України, - Reuters
16:12
Олександр Сирський
На Куп'янському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ із двох напрямків, - Сирський
16:07
iPhone
Apple i OpenAI уклали угоду щодо інтеграції ChatGPT в айфони, - Bloomberg
15:58
СНІД
У двох містах України з’явиться інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ
15:55
Ексклюзив
Панцир-С
Два "панцирі", пункти управління, артустановки: Плетенчук про свіжі втрати ворога на південному напрямку
15:38
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:31
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу міг вплинути на рішення організаторів Євробачення дозволити участь Ізраїлю, - ЗМІ
15:25
Оновлено
ЗСУ
Росіяни збільшили активність на Покровському і Куп'янському напрямках, - Генштаб
15:14
Світло
"Потрібно підготуватися до життя в холоді й темряві": атаки РФ вивели з ладу понад половину потужностей української енергетики, - FT
15:09
Наталія Гуменюк
Наталя Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь"
14:55
НАБУ, САП
Оголошено підозру столичному адвокату, викритому на пропозиції хабаря прокурору САП і детективу НАБУ
14:39
Український військовий
Прикордонники взяли у полон окупанта, який 21 день чекав на евакуації
14:35
Київські митники завадили незаконному вивезенню 75 стародавніх пам’яток
14:23
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Байден, НАТО і Зеленський. Що робити, якщо Україна залишиться поза межами Альянсу
14:20
Оновлено
Верховна Рада
Парламент зняв з розгляду законопроєкти про Військову поліцію
13:54
Гауляйтер Євген Балицький
Київська компанія, авто, літаки і підприємства у Мелітополі: Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн
13:47
Посадовцю КМДА повідомили про підозру у вимаганні хабарів від київських перевізників
13:32
У Харкові остаточно розібрали постамент пам’ятника Пушкіну
13:27
Новини компаній
"Мамазліт під Вітряками": у Києві відбувся один з найбільших сімейних фестивалів
13:21
Міністерство фінансів України
Мінфін запустив сайт матриці реформ: що вона передбачає
13:05
На Одещині масове отруєння після відвідин кафе: 8 дітей звернулися до лікарні
13:04
Каньє Вест
Ексасистентка Каньє Веста звинуватила його в домаганнях, репер назвав її поведінку розпусною
12:54
Ексклюзив
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
12:48
На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав ворогу послабити оборону українських захисників
12:47
Донеччина
РФ зранку атакувала Північне та Селидове: загинула людина, 5 поранених
12:34
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
У Мінреінтеграції обіцяють відтермінувати взяття на облік для 17-річних українців, які перебувають за кордоном
12:33
У Кракові на курган Костюшка повернули прапор України, який напередодні зняв проросійський депутат
12:21
Володимир Путін
Російський диктатор Путін носить бронежилет 5 років, - Юсов
12:16
Володимир Зеленський
Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок, - КМІС
11:39
електроенергія
Дефіцит протягом дня і ліміти споживання для всіх областей: ситуація в енергосистемі на 5 червня
11:34
москва, кремль
Гуляв по Москві у світшоті з гербом та прапором України: суд у РФ оштрафував іранця
11:32
На фото Сергій Жадан
Сергій Жадан у вересні випустить нову збірку оповідань
11:32
Підрив Каховської ГЕС
Перша річниця катастрофи: підрив Каховської ГЕС, наслідки цього та що зараз із територією водосховища
11:27
У Сінгапурі оголосили, хто представлятиме країну на Саміті миру
11:26
Ексклюзив
Ситуація починає змінюватися: Згурець пояснив про, що свідчить запуск американцями міжконтинентальної балістичної ракети
11:22
Байден прибув до Франції
Байден прибув із візитом до Франції
11:21
Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
11:17
Гострі картузи
Netflix підтвердив, що зніме повнометражний фільм за серіалом "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі
11:06
Огляд
світ, міжнародний огляд
У США не знають, як закінчиться війна, а Україна об’єднала політиків перед виборами до Європарламенту. Акценти світових ЗМІ 5 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV