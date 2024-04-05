Росіяни посилюють заходи паспортизації: головред видання "Мост" про нові правила перебування на ТОТ Херсонщини
Головний редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко зазначив, що незабаром мешканці ТОТ Херсонщини, які не отримали паспорти РФ, автоматично стануть іноземними громадянами
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни посилюють заходи щодо паспортизації, обіцяючи за місяць, що усі мешканці окупованого лівобережжя Херсонщини автоматично стануть іноземними громадянами і їхнє перебування на території Росії складатиме 180 діб. Тобто таким чином окупанти змушують людей, які не хочуть брати паспорти, взяти їх", - пояснив Нікітенко.
Головний редактор видання "Мост" також додав, що у тимчасово окупованій Каховці спостерігається напружена ситуація через гуманітарну кризу.
"У Каховці є проблеми зі світлом і газом. У самому місті окупаційної влади немає, де вони, незрозуміло. По всій іншій території продовжуються фільтраційні заходи", - додав Нікітенко.
- Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Херсонської області створюють "шкільні музеї спеціальної воєнної операції", завдяки яким поширюють свою пропаганду.
- СБУ та Нацполіція встановили особи 26 українців, які на тимчасово окупованій Херсонщині вступили до "головного управління МВС РФ" та беруть участь в репресіях населення, зокрема викрадали людей та ув’язнювали до катівень ворога. Фігурантам заочно оголошено підозру.
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