Росіяни посилюють заходи паспортизації: головред видання "Мост" про нові правила перебування на ТОТ Херсонщини

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни посилюють заходи щодо паспортизації, обіцяючи за місяць, що усі мешканці окупованого лівобережжя Херсонщини автоматично стануть іноземними громадянами і їхнє перебування на території Росії складатиме 180 діб. Тобто таким чином окупанти змушують людей, які не хочуть брати паспорти, взяти їх", - пояснив Нікітенко.

Головний редактор видання "Мост" також додав, що у тимчасово окупованій Каховці спостерігається напружена ситуація через гуманітарну кризу.

"У Каховці є проблеми зі світлом і газом. У самому місті окупаційної влади немає, де вони, незрозуміло. По всій іншій території продовжуються фільтраційні заходи", - додав Нікітенко.