Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росіяни працюють по тих, кого вони самі призначили в чомусь винними, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про вбивства Парубія і Фаріон
Ексклюзив

Росіяни працюють по тих, кого вони самі призначили в чомусь винними, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про вбивства Парубія і Фаріон

Марина Клюєва
2 вересня, 2025 вiвторок
20:53
Війна з Росією Андрій Парубій

Між Україною та Росією відбувається дуель спецслужб, але українські спецслужбовці ліквідовують ворожих генералів, тобто військові цілі

Зміст

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко в етері Еспресо. 

"Зараз те, що відбувається, можна називати дуеллю спецслужб. Тобто так само українці мають великі досягнення, було ліквідовано ряд достатньо впливових людей в Росії, зокрема військових генералів, в першу чергу, це те, що для нас важливо. Саме були уражені військові цілі нашими спецслужбами. І очевидно, що Росії потрібно показати, що вона теж щось симетричне таке може зробити", - сказав він.

Ігор Луценко зауважив, що Андрій Парубій та Ірина Фаріон жили цивільним життям, і Росія обрала тих, до кого було найлегше дістатися. 

"Але в даному випадку ми маємо підхід, що стосовно Фаріон, що стосовно Парубія, це радше розкручені в Росії медійні фігури, ліквідація котрих для російського оболваненого обивателя нібито щось значить. Тобто ми розуміємо, що в нашій боротьбі є величезна кількість дуже важливих людей. І ми намагаємося ліквідувати генералітет, тих, хто, власне, планує оці операції і так далі. Тут вони працюють по тих, кого вони самі, можливо, навіть призначили в чомусь винними і до котрих легко дістатися, тому що по суті Парубій жив життя цивільного і Фаріон була абсолютно цивільною людиною, і Росія просто цим скористалася", - додав військовослужбовець ЗСУ.

  • У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
  • Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством  відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові
  • Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня 2024 року, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї. Її доставили до лікарні св. Пантелеймона. За годину медики повідомили, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на умисне вбивство. До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково — Львівщини, також працювали оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. 

25 липня президент України Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний юнак В'ячеслав Зінченко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в пошуках стрільця поліція обшукала 100 га лісу. Як стало відомо "Еспресо.Захід" з поінформованих джерел у правоохоронних органах, йдеться про Брюховицький ліс.

26 липня в Галицькому суді Львова відбулося судове засідання, на якому обрализапобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

13 вересня на пресконференції адвокатка доньки Ірини Фаріон заявила, що вони наполягатимуть  на перекваліфікації обвинувачення, а саме - на заміні частини першої статті про умисне вбивство на другу, яка передбачає можливість довічного ув'язнення.

У грудні  2024 року фігуранту у справі про вбивство Ірини Фаріон змінили кваліфікаціюзлочину та скерували матеріали до суду. Слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини змінили кваліфікацію злочину та 25 грудня скерували обвинувальний акт до суду за  статтями "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", "Умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості" Кримінального кодексу України.

У червні цього року суд вийшов на фінальну стадію.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
Львів
Андрій Парубій
ВРУ
"Вердикт" із Сергієм Руденком
політика Львів
кримінал Львів
Ірина Фаріон
