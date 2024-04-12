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Росіяни пробують пробити напрямок на Курахове: командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр про Авдіївський напрямок

12 квітня, 2024 п'ятниця
09:15
Війна з Росією Карта. Новомихайлівка_0904

Командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич зазначив, що ворог дещо змінив загальну концепцію наступу на Авдіївському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку ворог пробує використовувати тактику змішаних штурмів. В одних частинах смуги розмежування відповідальності Сил оборони можна спостерігати наступ ворога за допомогою бронетанкових з'єднань. Тобто відбувається наступ за допомогою танків та броньованої техніки. В інших частинах ворог намагається використати піхотну тактику. Тобто тактику малих і великих угруповань, які можуть наступати. Особливо це спостерігається в темну пору доби або по сірому", - зауважив Мазевич.

За словами командира підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр, ворог почав масово використовувати РЕБ на бронетехніці, що сильно заважає працювати БПЛА, але хлопці працюють й досить ефективно.

"Ворог дещо змінив загальну концепцію наступу. Росіяни пробують пробити основний напрямок, де є бронетехніка, який спрямований у бік на Курахове", - наголосив Мазевич.

  • Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 78 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 5 напрямках та знищили 840 росіян.
  • Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов зазначив, що ворог продовжує наступати зі вщент зруйнованої Мар'їнки.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
безпілотник
Авдіївка
Військові новини
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