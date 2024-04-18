Росіяни пропагандою створюють "машини для вбивств" з дитинства, - депутат Маріупольської міськради
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що на окупованих територіях працює потужна російська пропаганда
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни в Маріуполь у військовій формі привозять начебто якусь допомогу. Це є елементом пропаганди, яка починаючи з дитячого садочку мілітаризує дітей. Окупанти вчать дітей з початкових класів тримати зброю в руках. Ми на це дивимось, як на жах, а у росіян це програма мілітаризації. Там працює потужна пропагандистська машина", - наголосив Забавін.
За словами депутата Маріупольської міської ради, у тимчасово окупованому Донецьку діти, яких навчали після початку окупації, вже у 2022 році прийшли вбивати мешканців Маріуполя.
"Це була молодь 18-20 років, яку накачали пропагандою з 2014 року. Вони були найбільш нещадними, вбиваючи цивільних громадян. Тобто росіяни роблять "машини для вбивства", накачуючи пропагандою з дитинства", - додав Забавін.
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