Росіяни цілеспрямовано обирають для ударів густонаселені райони великих міст, - авіаційний експерт Хазан

Про це в етері Еспресо розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

"Ми маємо розуміти, що системами Patriot ніхто російські "гербери" збивати не буде. Нам потрібні ЗРК Patriot, щоб захистити великі міста й агломерації, де компактно проживає значна кількість населення. Оскільки, останні російські терористичні атаки, зокрема, на Київ й Дніпро, показують, що росіяни обрали тактику ударів по містах з густонаселеними районами. Вони атакують багатоповерхові будинки, щоб завдати якомога більших втрат через цивільного населення. Це свідома тактика. Вони обирають цілі й точно не хиблять. От власне завдання для Patriot - прикрити цивільне населення від значного ураження російських БПЛА й ракет", - розповів Хазан.

Експерт наголосив, що Україні потрібно більше засобів ППО, щоб значно збільшити відсоток збиття російських цілей.

"Нам також потрібні кошти для того, щоб придбати інші типи захисту від російських дронів. До прикладу, малокаліберну артилерію, яку ми "пролюбили" торік при закупці зброї. Втім, нам потрібно рухатись вперед. Україні потрібні додаткові засоби, щоб ми змогли якісніше підняти відсоток збиття російських засобів ураження", - підсумував він.