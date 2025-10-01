Росіяни цілеспрямовано обирають для ударів густонаселені райони великих міст, - авіаційний експерт Хазан
Останні атаки показують, що росіяни цілеспрямовано обирають густонаселені райони великих міст України, щоб завдати максимальних втрат серед цивільного населення
Про це в етері Еспресо розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.
"Ми маємо розуміти, що системами Patriot ніхто російські "гербери" збивати не буде. Нам потрібні ЗРК Patriot, щоб захистити великі міста й агломерації, де компактно проживає значна кількість населення. Оскільки, останні російські терористичні атаки, зокрема, на Київ й Дніпро, показують, що росіяни обрали тактику ударів по містах з густонаселеними районами. Вони атакують багатоповерхові будинки, щоб завдати якомога більших втрат через цивільного населення. Це свідома тактика. Вони обирають цілі й точно не хиблять. От власне завдання для Patriot - прикрити цивільне населення від значного ураження російських БПЛА й ракет", - розповів Хазан.
Експерт наголосив, що Україні потрібно більше засобів ППО, щоб значно збільшити відсоток збиття російських цілей.
"Нам також потрібні кошти для того, щоб придбати інші типи захисту від російських дронів. До прикладу, малокаліберну артилерію, яку ми "пролюбили" торік при закупці зброї. Втім, нам потрібно рухатись вперед. Україні потрібні додаткові засоби, щоб ми змогли якісніше підняти відсоток збиття російських засобів ураження", - підсумував він.
- Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами, а вночі — ракетами. По Запоріжжю росіяни запустили безпілотники та ракети - 34 людини поранені. У Києві зранку 28 вересня 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка.
- У вівторок, 30 вересня, російські загарбники атакували Дніпро ударними дронами
