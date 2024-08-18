Росіяни вбили КАБом жителя Білопілля на Сумщині та поранили його 11-річну доньку і ще 2 людей

Внаслідок удару загинув мирний житель, його малолітню доньку і ще двох людей поранено. Розпочато розслідування, інформує Офіс генерального прокурора.

"Засіб ураження потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала тяжкі поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні органів прокуратури.

Читайте також: Судили за наркотики, цікавився МММ. Розслідувачі Molfar встановили росіянина зі 155-ї бригади ЗС РФ, імовірно причетного до обезголовлення воїна ЗСУ в Колотилівці

Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури Національною поліцією розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).