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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вбили КАБом жителя Білопілля на Сумщині та поранили його 11-річну доньку і ще 2 людей

Росіяни вбили КАБом жителя Білопілля на Сумщині та поранили його 11-річну доньку і ще 2 людей

Дмитро Добрий
18 серпня, 2024 неділя
19:58
Війна з Росією Знищений КАБом приватний будинок у Білопіллі (18 серпня 2024 року, Сумщина)

У неділю, 18 серпня 2024 року, близько 16:00 ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру міста Білопілля Сумського району

Зміст

Внаслідок удару загинув мирний житель, його малолітню доньку і ще двох людей поранено. Розпочато розслідування, інформує Офіс генерального прокурора.

"Засіб ураження потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала тяжкі поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні органів прокуратури.

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Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури Національною поліцією розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Попри 13-й день операції Сил оборони України на Курщині обстріли прикордоння у Сумській області, зокрема КАБами, не вщухають. Звідти посилено евакуацію. На цих територіях буде впроваджено пропускний режим.

Теги:
Росія
російська армія
Суми
Сумщина
злочини проти людяності
окупанти
злочини проти людства
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