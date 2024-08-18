Росіяни вбили КАБом жителя Білопілля на Сумщині та поранили його 11-річну доньку і ще 2 людей
У неділю, 18 серпня 2024 року, близько 16:00 ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру міста Білопілля Сумського району
Внаслідок удару загинув мирний житель, його малолітню доньку і ще двох людей поранено. Розпочато розслідування, інформує Офіс генерального прокурора.
"Засіб ураження потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала тяжкі поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні органів прокуратури.
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Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури Національною поліцією розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Попри 13-й день операції Сил оборони України на Курщині обстріли прикордоння у Сумській області, зокрема КАБами, не вщухають. Звідти посилено евакуацію. На цих територіях буде впроваджено пропускний режим.
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