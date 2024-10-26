Росіяни відправили близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ
Росіяни намагаються асимілювати молодь з окупованих територій України. Зокрема, окупанти вивезли близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Окупанти не припиняють намагань впливати на українських дітей з тимчасово окупованих територій.
За даними центру, близько 100 школярів з Херсонщини відправили до Тули на "університетські зміни" — програму, що передбачає агітацію до вступу у російські ВНЗ.
"Це частина системної стратегії з асиміляції української молоді для подальшого використання її як трудового ресурсу в РФ", - йдеться у повідомленні.
У Спротиві зазначили, що в РФ вже розпочато організацію вивозу українських дітей під виглядом "оздоровлення" на період канікул. Центр національного спротиву наголошує, що такі дії порушують права дітей на освіту в Україні та збереження культурної ідентичності.
"Міжнародна спільнота повинна визнати ці дії як злочини проти людяності та вжити заходів для їх припинення", - наголосили у Центрі нацспротиву.
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