Росіяни відправили близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупанти не припиняють намагань впливати на українських дітей з тимчасово окупованих територій.

За даними центру, близько 100 школярів з Херсонщини відправили до Тули на "університетські зміни" — програму, що передбачає агітацію до вступу у російські ВНЗ.

"Це частина системної стратегії з асиміляції української молоді для подальшого використання її як трудового ресурсу в РФ", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві зазначили, що в РФ вже розпочато організацію вивозу українських дітей під виглядом "оздоровлення" на період канікул. Центр національного спротиву наголошує, що такі дії порушують права дітей на освіту в Україні та збереження культурної ідентичності.

"Міжнародна спільнота повинна визнати ці дії як злочини проти людяності та вжити заходів для їх припинення", - наголосили у Центрі нацспротиву.