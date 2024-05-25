Росіяни вчетверте за 25 травня вдарили по Харкову: поранено 12 людей, серед них дитина
Увечері суботи, 25 травня, росіяни завдали чергового удару по середмістю Харкова. Відомо про 12 поранених, серед них дитина
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Попередньо - район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив він.
Згодом Терехов повідомив про 3 поранених унаслідок російського удару.
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"Наразі маємо двох постраждалих після прильоту в центральну частину міста", - повідомив мер.
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6.
"Серед постраждалих хлопець 13 років, госпіталізований", - додав він.
О 19:52 Терехов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 11.
"Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання", - повідомив Терехов.
О 20:02 Синєгубов повідомив про ще одного пораненого. Наразі їхня кількість зросла до 12.
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У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни протягом дня завдають ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, є влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".
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