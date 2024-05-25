Росіяни вчетверте за 25 травня вдарили по Харкову: поранено 12 людей, серед них дитина

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо - район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих інформація уточнюється", - зазначив він.

Згодом Терехов повідомив про 3 поранених унаслідок російського удару.

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"Наразі маємо двох постраждалих після прильоту в центральну частину міста", - повідомив мер.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6.

"Серед постраждалих хлопець 13 років, госпіталізований", - додав він.

О 19:52 Терехов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 11.

"Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення пошти, перукарня, кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання", - повідомив Терехов.

О 20:02 Синєгубов повідомив про ще одного пораненого. Наразі їхня кількість зросла до 12.