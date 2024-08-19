Росіяни зараз на прикордонні роблять пекло, - заступник голови Сумської райради
Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, зазначив, що прикордонні громади Сумщини постійно зазнають ударів ворожими КАБами
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог цілить КАБами й по Юнаківській громаді, і по Миропільській, і по Білопільський. Вчора, 18 серпня, у Білопіллі загинув 30-річний чоловік та ще трьох поранено, серед з них дитина загиблого. Загалом цєї ночі було 13 скидів по Сумському району. А напередодні було десь 20 скидів КАБів тільки за одну ніч. Зараз на прикордонні росіяни роблять пекло, вони сказилися в останній час та завдають ударів по чому попало - і по школах, і по житлових будинках", - розказав заступник голови Сумської районної ради.
Володимир Біцак додав, що нашим міжнародним партнерам треба давати більше Україні F-16, щоб збивати ворожі літаки, з яких скидають КАБи.
- 17 серпня попри операції Сил оборони України на Курщині обстріли прикордоння у Сумській області, зокрема КАБами, не вщухають. Звідти посилено евакуацію. На цих територіях буде впроваджено пропускний режим.
- 18 серпня ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру міста Білопілля Сумського району. Внаслідок удару загинув мирний житель, його малолітню доньку і ще двох людей поранено.
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