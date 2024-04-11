Росіяни завдали авіаудару по Сумській ТЕЦ: що відомо
Удень 11 квітня російська окупаційна армія вдарила керованими авіабомбами по Сумській теплоцентралі, яка забезпечує тепловою енергією 75% споживачів Сум
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Сьогодні, 11 квітня, після 16-ї години ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.
Також окупанти обстріляли, ймовірно зі ствольної артилерії, Есманську громаду Шосткинського району, внаслідок чого поранення різного ступеня тяжкості дістали дві людини. Постраждалих госпіталізували до Глухівської лікарні.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
- Усього було випущено 82 засоби повітряного нападу. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.
- Також відомо, що РФ зруйнувала Трипільську ТЕС на Київщині.
- Окрім того, російська армія завдала щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області, через що без світла залишилося 240 тис. абонентів. Водночас уранці метро вдалося запустити.
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