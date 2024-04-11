Росіяни завдали авіаудару по Сумській ТЕЦ: що відомо

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні, 11 квітня, після 16-ї години ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.

Також окупанти обстріляли, ймовірно зі ствольної артилерії, Есманську громаду Шосткинського району, внаслідок чого поранення різного ступеня тяжкості дістали дві людини. Постраждалих госпіталізували до Глухівської лікарні.