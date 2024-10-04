Росіяни зламали ребра азовцю Олександру Іщенку перед його смертю, - WP

Про це пише The Washington Post.

У матеріалі йдеться, що український судмедексперт дійшов висновку: перед смертю ребра азовця були зламані тупим предметом.

За словами вдови Олександра Іщенка Олени, росіяни зробили все, аби тіло захисника не ідентифікували та справжньої причини його смерті не дізнались.

Вона також розповіла, що загарбники після розтину не зашили тіло її чоловіка, через що останки, яких везли з Ростова-на-Дону, розклались.

"Його розірвали на частини. Росіяни зробили все, щоб ми не змогли його впізнати і не дізналися справжню причину", - сказала дружина бійця.

Журналісти The Washington Post ознайомилися з українським і російським протоколами про розтин тіла Олександра Іщенка.

Росіяни в своєму документі вказують, що причина смерті не може бути встановлена "через гнильні зміни в органах і тканинах трупа".

Натомість в українському початковому документі йдеться, що в померлого були "шок, множинні переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, пошкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невідомий".

Водночас сімʼя азовця зазначила: вони ще очікують остаточного звіту, а причина смерті Олександра залишається незрозумілою.

Вдова українського захисника також розповіда про свій страх, що чоловіка поховають в РФ і сімʼя "ніколи його не знайде". За її словами, родина звʼязалася з похоронною службою, яка за $4 тис. створила план, аби повернути тіло Олександра Іщенка додому. Згідно з ним, до Росії відправили людину, яка видала себе за племінника військовополоненого. Той сказав чиновникам РФ, що відвезе тіло до Вірменії: таким чином його повернули в Україну.

Що відомо про смерть Олександра Іщенка в російському СІЗО

Наприкінці липня стало відомо, що в слідчому ізоляторі Ростова помер військовополонений український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" та потрапив у російський полон в Маріуполі 2022 року.

Про смерть українця заявили під час засідання в Південному окружному військовому суді РФ, де розглядали справу Іщенка та інших 23 полонених, повʼязаних із "Азовом".

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона офіційно не сповістила Україну про смерть захисника та причину смерті.

Омбудсмен звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ з негайним листом, щоб та розібралася в смерті військовополоненого, якого утримувала Росія, та повідомила обставини та причину смерті Олександра Іщенка.

Згодом пресслужба полку "Азов" підтвердила інформацію про загибель Олександра Іщенка "Суспільному". Відповідно до копії свідоцтва про смерть, що видали в РФ, дата смерті захисника - 22 липня 2024 року.

7 серпня повідомлялось, що результати судмедекспертизи свідчать про те, що український військовий Олександр Іщенко помер у російському СІЗО через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".

8 серпня Офіс генерального прокурора України розпочав досудове розслідування щодо загибелі Олександра Іщенка.