Росіяни знову почали витягувати "ядерну карту", - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Бачимо, що росіяни знову почали витягувати "ядерну карту". Насправді вона вкотре почала заграватися ще пару тижнів тому. Коли в закордонній пресі була інформація про те, що, мовляв, Росія має достатньо низький поріг використання тактичної ядерної зброї з огляду на загрози. Закордонні експерти почали оцінювати сценарії. Але це був певний інформаційний вкид, який традиційно використовується Росією для впливу на європейські країни, що буде використання ядерної зброї. І політики зі слабкими нервами почнуть панічно говорити про те, що не треба переходити до якоїсь ескалації, тобто не передавати озброєння Україні", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, європейські країни вже готові підіймати ставки цієї гри.

"Зараз це чітко вписується в цей сценарій. Але показово, що на тлі цього, ініціативи Франції щодо стирання будь-яких умовних ліній, які може накреслити РФ щодо можливості використання підрозділів НАТО на території України, поки що не бойових, але вкрай важливих - це готовність європейських країн підіймати ставки в цій грі. Це вкрай важлива тенденція, яка працює на нашу користь. А Путін зараз буде дійсно використовувати аргументацію, яка пов'язана з ядерною зброєю. В цьому немає нічого нового", - наголосив Згурець.