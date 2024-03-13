Росіяни знову почали витягувати "ядерну карту", - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що питання ядерної зброї використовується Росією для впливу на європейські країни
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Бачимо, що росіяни знову почали витягувати "ядерну карту". Насправді вона вкотре почала заграватися ще пару тижнів тому. Коли в закордонній пресі була інформація про те, що, мовляв, Росія має достатньо низький поріг використання тактичної ядерної зброї з огляду на загрози. Закордонні експерти почали оцінювати сценарії. Але це був певний інформаційний вкид, який традиційно використовується Росією для впливу на європейські країни, що буде використання ядерної зброї. І політики зі слабкими нервами почнуть панічно говорити про те, що не треба переходити до якоїсь ескалації, тобто не передавати озброєння Україні", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, європейські країни вже готові підіймати ставки цієї гри.
"Зараз це чітко вписується в цей сценарій. Але показово, що на тлі цього, ініціативи Франції щодо стирання будь-яких умовних ліній, які може накреслити РФ щодо можливості використання підрозділів НАТО на території України, поки що не бойових, але вкрай важливих - це готовність європейських країн підіймати ставки в цій грі. Це вкрай важлива тенденція, яка працює на нашу користь. А Путін зараз буде дійсно використовувати аргументацію, яка пов'язана з ядерною зброєю. В цьому немає нічого нового", - наголосив Згурець.
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