Російська антимонопольна служба прозвітувала про "перевірку" цін на ТОТ України, - голова Запорізької ОВА
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях України російська антимонопольна служба перевірила ціни та визнала їх "нормальними"
Про це він розповів у Telegram.
Очільник Запорізької області зазначив, що на ТОТ кілограм яловичини нині коштує 850 руб. а літр молока - 80 руб.
Також за його словами, у окупації затримка та зниження зарплати бюджетникам і комунальникам.
"Можливість вижити на соціальні виплати тільки тим, хто отримує гроші і від окупантів, і від держави Україна", - написав Федоров.
- 11 березня повідомлялось, що окупанти залякують жителів тимчасово окупованих територій, які не отримали російське громадянство.
- 12 березня заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив, що в місті активізувалась торгівля наркотиками, яку повністю контролюють російські спецслужби.
- 13 березня стало відомо, що російські окупанти вивозять підлітків з тимчасово окупованих територій України на зміну "Юнтєх" до Краснодарського краю РФ, там буде проходити навчання керуванню дронамио.
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