Російська антимонопольна служба прозвітувала про "перевірку" цін на ТОТ України, - голова Запорізької ОВА

Про це він розповів у Telegram.

Очільник Запорізької області зазначив, що на ТОТ кілограм яловичини нині коштує 850 руб. а літр молока - 80 руб.

Також за його словами, у окупації затримка та зниження зарплати бюджетникам і комунальникам.

"Можливість вижити на соціальні виплати тільки тим, хто отримує гроші і від окупантів, і від держави Україна", - написав Федоров.