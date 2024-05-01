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Російська армія сповільнює атаки навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступ на Часів Яр, - ISW

1 травня, 2024 середа
04:55
Війна з Росією окупанти орки танк рф

Російські війська можуть вирішити наступати на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити свої наступальні операції поблизу Часового Яру

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут - Часів Яр російські війська здійснили кілька атак більше, ніж біля Авдіївки.  

У ранкових і вечірніх зведеннях Генштабу України за 30 квітня зазначено, що загалом за добу українські війська відбили 47 атак РФ на авдіївському напрямку та 57 атак росіян на Бахмутському напрямку, причому значно більше атак на напрямку Часів Яр.

Звітів за один день недостатньо, щоб встановити закономірність, але це може свідчити про те, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру, як і прогнозував ISW. 

Приблизно з 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися. 

Російські мілблогери також стверджували, що російські війська просунулися на захід від Семенівки та Бердичі (обидва на північний захід від Авдіївки). Натомість ISW не виявила доказів жодної з цих заяв. 

В Інституті кажуть, що російські війська можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ проведення тактичної паузи для зосередження сил для такого наступу.  

ISW зазначає, що Часів Яр є оперативно значущим об’єктом, оскільки він стане плацдармом для російських військ для початку наступальних дій на Дружківку та Костянтинівку, які утворюють пояс фортець чотирьох великих міст Донецької області. Проте російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для підсилення існуючих підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ до району Торецька.

  • Заступник керівника оперативного відділу генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі висловив переконання, що росіянам не вдасться реалізувати мету захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Часів Яр
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