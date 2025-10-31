Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс

Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс

Ірена Моляр
31 жовтня, 2025 п'ятниця
21:44
Війна з Росією шахед

Російські дрони показали, що оборонні спроможності країн ЄС у виявленні безпілотників, захисті від них та їх знищенні поки що не розвинені до необхідного рівня

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Російські провокації з дронами продемонстрували для ЄС кілька важливих речей. Деякі з них показали, що наші оборонні спроможності у виявленні дронів, захисті від них та їх знищенні поки що не розвинені до необхідного рівня. Тож, певною мірою, навіть можемо подякувати за ці провокації. Адже зараз ми дуже швидко й амбітно розвиваємо наші можливості протидії дронам. Так звана "стіна проти дронів" тепер офіційно має назву "Ініціатива з протидії дронам". У цьому напрямі ми хочемо багато чого навчитися від України. Прагнемо розвивати ці спроможності спільно з Україною та за її участю. Ці ініціативи включено до нашого великого й амбітного плану дій — так званої дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року. Цей план затверджено Радою, і він є одним із ключових проєктів, які ми повинні розвивати в Європі максимально ефективно", - зауважив Андрюс Кубілюс.

За його словами, є два проєкти, які тісно пов’язані з готовністю ЄС до захисту від агресії чи провокацій. Один із них — "Європейська ініціатива з протидії дронам", інший — "Варта східного флангу". Обидва ці флагманські проєкти мають велике значення для оборони всієї Європи, особливо для прикордонного регіону.

"Друге питання полягає в тому, як саме ми повинні реагувати на такі провокації, коли порушується наш повітряний простір. По-перше, маємо володіти необхідними спроможностями для реагування. По-друге, політичні та військові рішення — як саме реагувати, збивати, відстежувати чи діяти іншим чином — залежать насамперед від самих держав-членів. Адже оборонна політика в Європі залишається суверенним правом держав-членів, які мають колективні угоди в межах НАТО щодо оборонного планування", - прокоментував єврокомісар.

Політик зазначив, що у цьому питанні Європейський Союз і Єврокомісія не відіграють значної ролі, але головне завдання - допомогти державам-членам розвинути відповідні можливості, аби вони були готові реалізувати будь-які рішення, які вважатимуть за потрібне.

"Друге — 5 стаття НАТО має вирішальне значення для оборони всього Європейського Союзу та Європейського континенту загалом. Як ви знаєте, усі члени Альянсу нещодавно, під час саміту НАТО, підтвердили свою готовність виконати положення статті 5. А для того, щоб це було можливо, усі держави-члени НАТО повинні мати відповідні оборонні спроможності. Саме тому країни-члени взяли на себе зобов’язання збільшити оборонні видатки до 3,5% ВВП на реальні потреби оборони та ще 1,5% — на суміжні з обороною напрями. Ось, що ми можемо сказати про статтю 5: "Це потужний інструмент колективної безпеки". І ми сподіваємося, що ця сила стане достатнім аргументом, щоб переконати Путіна не випробовувати дію статті 5 на практиці", - резюмував Кубілюс.

 

  • 14 вересня президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам допомогу в навчанні для відбиття з російських безпілотників.
  • 19 вересня стало відомо, що після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі й Румунії ЄС вирішив використовувати досвід України, аби побудувати "стіну з дронів".
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Європа
ВПК
безпілотник
НАТО
Студія Захід з Антоном Борковським
Читайте також:
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
підземне сховище газу
Автор Віталій Бесараб
29 жовтня, 2025 середа
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
Більше новин
Про нас

