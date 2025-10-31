Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс

Про це розповів в етері Еспресо комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Російські провокації з дронами продемонстрували для ЄС кілька важливих речей. Деякі з них показали, що наші оборонні спроможності у виявленні дронів, захисті від них та їх знищенні поки що не розвинені до необхідного рівня. Тож, певною мірою, навіть можемо подякувати за ці провокації. Адже зараз ми дуже швидко й амбітно розвиваємо наші можливості протидії дронам. Так звана "стіна проти дронів" тепер офіційно має назву "Ініціатива з протидії дронам". У цьому напрямі ми хочемо багато чого навчитися від України. Прагнемо розвивати ці спроможності спільно з Україною та за її участю. Ці ініціативи включено до нашого великого й амбітного плану дій — так званої дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року. Цей план затверджено Радою, і він є одним із ключових проєктів, які ми повинні розвивати в Європі максимально ефективно", - зауважив Андрюс Кубілюс.

За його словами, є два проєкти, які тісно пов’язані з готовністю ЄС до захисту від агресії чи провокацій. Один із них — "Європейська ініціатива з протидії дронам", інший — "Варта східного флангу". Обидва ці флагманські проєкти мають велике значення для оборони всієї Європи, особливо для прикордонного регіону.

"Друге питання полягає в тому, як саме ми повинні реагувати на такі провокації, коли порушується наш повітряний простір. По-перше, маємо володіти необхідними спроможностями для реагування. По-друге, політичні та військові рішення — як саме реагувати, збивати, відстежувати чи діяти іншим чином — залежать насамперед від самих держав-членів. Адже оборонна політика в Європі залишається суверенним правом держав-членів, які мають колективні угоди в межах НАТО щодо оборонного планування", - прокоментував єврокомісар.

Політик зазначив, що у цьому питанні Європейський Союз і Єврокомісія не відіграють значної ролі, але головне завдання - допомогти державам-членам розвинути відповідні можливості, аби вони були готові реалізувати будь-які рішення, які вважатимуть за потрібне.

"Друге — 5 стаття НАТО має вирішальне значення для оборони всього Європейського Союзу та Європейського континенту загалом. Як ви знаєте, усі члени Альянсу нещодавно, під час саміту НАТО, підтвердили свою готовність виконати положення статті 5. А для того, щоб це було можливо, усі держави-члени НАТО повинні мати відповідні оборонні спроможності. Саме тому країни-члени взяли на себе зобов’язання збільшити оборонні видатки до 3,5% ВВП на реальні потреби оборони та ще 1,5% — на суміжні з обороною напрями. Ось, що ми можемо сказати про статтю 5: "Це потужний інструмент колективної безпеки". І ми сподіваємося, що ця сила стане достатнім аргументом, щоб переконати Путіна не випробовувати дію статті 5 на практиці", - резюмував Кубілюс.