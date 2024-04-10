Російських військ у Часовому Яру та околицях немає, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Станом на ранок російські війська обстріляли 14 разів населені пункти Донеччини. Тобто сьогодні на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр", - зазначив Волошин.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", наразі Часів Яр залишається українським містом.

"Місто контролюють підрозділи ЗСУ й Сил оборони. Російських військ у місті та околицях немає. Під час невеликих штурмів із боку ворожих мікрогруп на бронетехніці українські війська їх відкинули. Наразі їх біля міста й у самому місті немає", - наголосив Волошин.