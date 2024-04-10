Російських військ у Часовому Яру та околицях немає, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що Часів Яр контролюють підрозділи ЗСУ й Сил оборони України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Станом на ранок російські війська обстріляли 14 разів населені пункти Донеччини. Тобто сьогодні на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр", - зазначив Волошин.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", наразі Часів Яр залишається українським містом.
"Місто контролюють підрозділи ЗСУ й Сил оборони. Російських військ у місті та околицях немає. Під час невеликих штурмів із боку ворожих мікрогруп на бронетехніці українські війська їх відкинули. Наразі їх біля міста й у самому місті немає", - наголосив Волошин.
- Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий зазначив, що росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Часового Яру.
- Офіцер секції планування бригади "Рубіж" майор НГУ Дмитро Кожубенко зазначив, що домінування противника в повітрі є великою проблемою для ЗСУ.
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